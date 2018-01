PS lança primeira pedra para programa eleitoral

Gabinete de Estudos do PS cria site que compila programas eleitorais de partidos em mais de 40 países, nomeadamente de partidos “da área socialista, trabalhista, social-democrata ou democrata" e que "possam servir de inspiração para futuros programas" do partido

O Gabinete de Estudos do PS vai lançar este sábado um novo site que pretende “qualificar o debate político em torno de ideias e não de tricas”, servir de ferramenta para “preparar melhor o próximo programa eleitoral do PS” e “prestar contas sobre a execução do programa eleitoral” socialista apresentado em 2015.



A informação foi avançada pelo diretor do Gabinete de Estudos do PS, João Tiago Silveira, que destaca — entre o “resultado de meses de trabalho e recolha de documentos e informação” — a disponibilização de “um mapa mundial com programas eleitorais de partidos em mais de 40 países”, nomeadamente de partidos “da área socialista, trabalhista, social-democrata, democrata e de outros que possam servir de inspiração para futuros programas do PS”.



A “colocação online de todos os programas eleitorais apresentados pelo PS, desde a sua fundação”, a análise do processo de elaboração do Programa Eleitoral do PS apresentado às eleições legislativas de 2015 e a avaliação à respetiva execução são outras das áreas em destaque num site que continuará também a ter informação sobre os estudos, formações e outras iniciativas desenvolvidas pelo Gabinete de Estudos dos socialistas.



Entre as formações que o Gabinete de Estudos está a preparar figura um curso para ensaiar a preparar programas eleitorais, que deverá arrancar no segundo semestre deste ano e cujas inscrições estarão também abertas a interessados que não sejam militantes do PS.