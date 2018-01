Ferreira Leite sobre o PSD e a venda da alma ao diabo: “Reafirmo o que disse”

Não, não foi um mal entendido, e Manuela Ferreira Leite afirmou mesmo no início desta semana que o “PSD deve vender a alma ao diabo para pôr a esquerda na rua”, confirmou a ex-líder do PSD esta quinta-feira no seu comentário semanal de atualidade política na TVI24. “Reafirmo o que disse. Não vou negá-lo”, começou por dizer Ferreira Leite, passando depois para a explicação. “Todos os cenários são legítimos e Rui Rio foi honesto quando disse estar disposto a viabilizar um governo minoritário do PS. O meu interesse, que é o interesse de Rui Rio, deve ser o interesse superior do país.” Explicação dada.

Em entrevista à TSF na segunda-feira, Manuela Ferreira Leite considerou que o “PSD deve vender a alma ao diabo para pôr a esquerda na rua”. Em condições normais, os sociais-democratas “deveriam lutar pela maioria absoluta em 2019, com ou sem CDS”. Mas se tal não vier acontecer, então o “partido terá de tentar afastar os socialistas da esquerda”, sublinhou então Ferreira Leite.

Porquê? “Porque a grande maioria dos portugueses não quer a esquerda radical”, afirmou a ex-líder do PSD já esta quinta-feira à noite. Embora tenha admitido as várias melhoras registadas nos últimos meses na economia portuguesa, Ferreira Leite considerou “que estamos numa fase que acabará por ter um fim”. “Para que isto seja sustentável, não se pode estar contra as empresas. Não é possível continuar a crescer sem criação de riqueza”. Por outro lado, “as autárquicas mostraram que o BE e o PCP não estão a tirar dividendos”, afirmou a ex-líder do PSD, dizendo não acreditar num projeto “estável de crescimento do país entre o PS, BE e PCP”.

Questionada ainda sobre a ameaça de sanções económicas feita por Angola a Portugal na sequência do processo que envolve o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente, Manuela Ferreira Leite disse esperar que o “clima não se agrave e chegue a um ponto de não retorno”, e afirmou confiar “na independência do nosso sistema judicial”. “As retaliações podem de facto ser bastante lesivas para os nossos interesses económicos.”