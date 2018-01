Regras para o lóbi e o “preço” da independência: as dúvidas e reservas sobre o pacote do PS para a transparência

A reunião era sobre transparência, mas algumas das palavras mais inflamadas foram dedicadas a acusações de opacidade. Durante a apresentação das propostas do PS sobre o lóbi ou o código de conduta para os deputados, no âmbito da Comissão para o Reforço da Transparência, foram muitas as perguntas feitas pelos parlamentares e algumas críticas também, sobretudo vindas do PCP, que acusou o PS de contrariar o propósito da estrutura na forma como quer legislar sobre o lóbi.

A intenção era que a reunião servisse para falar de forma geral sobre os projetos do PS, uma vez que só foram apresentados na sexta-feira passada e muitos dos deputados frisaram logo de início que não tinham um conhecimento aprofundado dos diplomas. Mas a análise acabou por ser mais detalhada, o que fez com que até o presidente da comissão, Fernando Negrão, gracejasse e quase aconselhasse os deputados a terem intervenções mais breves, num clima de descontração entre os presentes.

A questão do lóbi foi uma das que levantaram mais dúvidas e reservas. Depois de o socialista Pedro Delgado Alves ter apresentado a ideia, frisando que mesmo que as entidades interessadas em fazer lóbi contratem um mediador para esse efeito terão de se registar publicamente, e que advogados de profissão não poderão exercer estas funções, o deputado comunista Jorge Machado insurgiu-se, dizendo que admitindo esta intermediação profissional o PS se 'aproxima' de PSD e CDS, um caminho que o PCP lamenta. 'Não há nenhuma necessidade da criação das empresas de lóbi no nosso país. É uma solução muito pouco transparente, de opacidade, de institucionalização do tráfico de influências', declarou. 'Esta Comissão de Transparência estará a dar um contributo para tudo menos para a transparência'.

A resposta do PS - como, de resto, o CDS também defendera - foi que na prática, esta intermediação já acontece, pelo que se estará apenas a regularizar uma realidade já existente. Mas os deputados continuam a ter algumas dúvidas - para José Manuel Pureza, do BE, com a formulação proposta, que obrigará as entidades que queiram ter uma reunião ou encontro com órgãos decisores a registarem-se, 'arriscam-se a apanhar mais peixe miúdo do que peixe graúdo'.

'Pôr um preço à independência dos deputados'

No que toca ao código de conduta proposto pelos socialistas - que prevê, entre outras questões, o limite máximo de 150 euros para os presentes que os deputados podem receber, com exceções como casos em que a recusa do presente possa quebrar uma relação institucional - o PSD fez notar que o facto de se ler que ficam impedidos de receber presentes que 'possam condicionar a independência' dos deputados torna a regra lata e de difícil interpretação, dizendo ainda que esta parece 'pôr um preço' à independência dos deputados.

Os bloquistas voltaram a insistir que preferem que estas soluções fiquem espelhadas na lei e não apenas num código de conduta, numa lógica de 'auto-vinculação', enquanto os centristas pedem que se estabeleça um 'patamar mínimo comum' para os códigos de conduta que forem criados, uma vez que abrangerão instituições tão diversas como o Parlamento, as autarquias ou as freguesias com mais de 10 mil habitantes.

CDS teme inconstitucionalidade na regra para enriquecimento injustificado

No que toca à sanção prevista para quem tiver 'desconformidades' entre o que declara e o seu verdadeiro património (no projeto do PS prevê-se o crime de desobediência - o CDS vai mais longe e pede a desobediência qualificada - mas também a punição por via fiscal, tributando esses bens a uma taxa especial de 80%), os centristas mostraram preocupação com uma possível inconstitucionalidade que a sanção por via fiscal possa representar, se for interpretada como um confisco. Foi também aqui Jorge Lacão o responsável por justificar a proposta, lembrando que essas desconformidades são habitualmente taxadas a 60%: 'Estamos a propor 80% para cargos políticos em nome da responsabilidade, faz sentido o princípio de diferenciação'.

A proposta de criar uma Entidade Fiscalizadora, precisamente para supervisionar o cumprimento dessas obrigações de declaração, mereceu algumas reservas do PCP, que pediu que se ouvisse o Tribunal Constituiconal sobre esta matéria, uma vez que a ideia é o organismo ficar sob sua alçada. E a proposta acabou por ser acolhida, mesmo depois de o BE protestar, dizendo que certos elementos já foram ouvidos e concordaram com a criação da entidade. A próxima reunião da Comissão ficou agendada para a próxima quinta-feira ao fim da tarde, quando terminar o plenário desse dia.