Um passo que peca por tardio ou um ‘retrocesso’ ao tempo dos ‘chás e mezinhas’? O que os partidos dizem sobre a canábis para fins medicinais

A discussão já se arrasta há muito e vai ter mais um passo crucial esta quinta-feira, quando serão debatidos no Parlamento os projetos dos partidos para permitir que a canábis seja consumida com fins medicamentosos.

Esquerda e direita dividem-se, mas o projeto do PCP, menos ‘definitivo’, é elogiado pelo PSD. As conversas entre partidos decorrerão até ao último minuto, mas aqui compilamos tudo o que precisa de saber sobre a possível nova lei – e as posições que todos os partidos explicam ao Expresso.

Quais as principais diferenças entre os projetos que vão ser votados?

Há três propostas em discussão, todas à esquerda. As do Bloco de Esquerda e do PAN são, como diz o PSD, as mais ‘definitivas’, isto é, preveem que seja possível utilizar canábis para fins medicinais e vão ao pormenor. Por exemplo, no projeto dos bloquistas estabelece-se que o ‘consumo, aquisição, detenção e cultivo para consumo próprio’ nestas circunstâncias não são nem contraordenação nem crime, prevendo que para esse consumo acontecer seja necessária uma ‘receita médica especial’, dispensada em farmácia. Já o PAN, que também refere a necessidade de obter uma receita médica e a autorização para o cultivo, define contraordenações para quem infringir as regras estabelecidas (como não ter cumprido pena de prisão efetiva por tráfico de estupefacientes para poder cultivar, por exemplo) que vão dos 50 euros aos 50 mil euros, consoante se esteja a falar de uma pessoa individual ou coletiva.

A proposta do PCP, que pode reunir mais apoios inclusivamente à direita, fica a meio caminho: os comunistas recomendam ao Governo que analise a ‘evolução dos impactos na saúde’ e a ‘utilização adequada para fins terapêuticas’. E faz uma espécie de prós e contras: se refere estudos que mencionam benefícios para doentes com SIDA, cancro, esclerose e outros problemas de saúde, também ressalva que a canábis ‘não trata ou cura qualquer doença, apenas permite o alívio dos sintomas’ e chama a atenção para potenciais efeitos colaterais nocivos.

FABRICE COFFRINI/AFP/GETTY

Vai passar a ser permitido cultivar canábis?

Tanto BE como PAN referem experiências anteriores – ainda no ano que passou foram autorizadas duas plantações em Portugal para exportar canábis, com fins medicinais – mas a ideia é que quem tiver prescrição médica possa fazer cultivo de canábis. Com regras: o BE estabelece que o limite a transportar por quem cultivar seja limitado a 30 vezes a dose diária prescrita pelo seu médico. Para mais, o consumidor deve ter mais de 18 anos e não estar inabilitado por anomalia psíquica. O PAN acrescenta que quem quiser cultivar deve ter nacionalidade portuguesa ou autorização de residência permanente e não pode ter cumprido pena de prisão por tráfico de estupefacientes.

O que diz a lei atual?

Portugal é frequentemente referido como um exemplo de progressismo no que toca à legislação sobre drogas: em 001, foi aprovada a lei que descriminaliza o consumo de estupefacientes, embora continue a ser considerado uma contraordenação e exista uma ‘comissão para a dissuasão da toxicodependência’ para aplicar as respetivas sanções (os processos podem ser suspensos se, por exemplo, o indivíduo em causa for toxicodependente e aceitar receber tratamento).

É este o caminho para a liberalização total das drogas?

Depende de quem responder até porque, neste ponto, direita e PCP encontram-se alinhados. Em declarações ao Expresso, o deputado social-democrata Miguel Santos assegura não duvidar da ‘boa fé’ dos projetos do BE e do PAN mas assegura que a intenção pode ser ‘desvirtuada’ e que ‘a forma como os projetos estão apresentados levam a uma utilização recreativa e de impossível fiscalização’. E o PCP frisa que não se deve ‘confundir’ neste contexto a discussão da legalização da canábis para ‘fins unicamente recreativos’.

Do outro lado, o deputado Moisés Ferreira, do BE, assegura que não é essa a intenção dos projetos – ‘se quiséssemos apresentar um projeto sobre usos recreativos fá-lo-íamos, não teríamos problema nenhum’ – e a deputada socialista Maria Antónia Almeida Santos garante que as propostas, que vê com bons olhos, não incentivam o consumo com fins recreativos: ‘É precisamente o oposto. Pelo menos vai ter-se informação e perceber-se os efeitos secundários. Vai ser acompanhado e até quem consome para fins recreativos vai ser beneficiado. Hoje em dia, a situação [do cultivo] é de ilegalidade completa. Não há nada a temer, embora [a canábis] tenha à sua volta uma carga negativa e um estigma’.

ROBYN BECK/AFP/GETTY

Quais são as posições dos partidos?

A discussão não é nova e promete durar até ao último minuto ou, pelo menos, até quinta-feira, quando o debate se concretizar no Parlamento. O PAN diz-se disponível para fazer alterações com objetivo de chegar a consensos, mesmo sabendo que ‘há alguns constrangimentos da direita e do PCP’, e o BE promete conversar com todos os partidos até quinta-feira. Já o PCP frisa que, sendo a questão mais técnica do que política, não acompanha os projetos dos dois partidos, numa resposta enviada ao Expresso: ‘Ao invés do que tem sido propalado, o procedimento para a introdução de um medicamento em Portugal está bem definido em legislação, assim o PCP advoga que a avaliação da canábis para uso terapêutico deve seguir a mesma tramitação que precede a introdução de qualquer medicamento no mercado, de acordo com as competências do INFARMED. Neste processo deverá ser assegurado um rigoroso controlo de qualidade e do teor dos diversos alcaloides presentes, o que no entender do PCP é dificilmente compaginável com a possibilidade de auto-cultivo’.

A posição dos comunistas é aliás semelhante à do CDS, que diz ao Expresso, pela voz da deputada Isabel Galriça Neto, que ‘há mais que legislação suficiente’ para propor um medicamento ao Infarmed, classificando os projetos como símbolo de um ‘pseudomodernismo’ e de um ‘retrocesso’ ao tempo em que se tratavam as doenças com ‘chás e mezinhas’.

Também o PSD é mais favorável ao projeto do PCP, como confirma ao Expresso o deputado Miguel Santos, assegurando que a sua bancada ‘não votará contra’ o projeto de resolução dos comunistas e que tem muitas ‘reservas’ sobre os restantes.

Já o PS não tem posição oficial definida, uma vez que, como diz a deputada Maria Antónia Almeida Santos, ‘vigora a liberdade de voto’ nestas matérias. Mas assegura ter ‘ficado com a sensação’ de que há abertura no grupo parlamentar para aprovar os projetos na generalidade – projetos que são de ‘muito bom senso’ e ‘não vão longe de mais’. ‘Só tenho pena de que o projeto tenha surgido tão tarde’, sublinha. Assim, a direita prefere a proposta do PCP, mas os partidos com a ‘paternidade’ dos outros projetos querem conversar com todas as bancadas até ao último minuto, na esperança de chegar a um consenso alargado.

Artigo publicado na edição do Expresso Diário de 10/01/2018