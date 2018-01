Rui Rio promete meter o PSD na ordem

No debate menos agressivo entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes, esta manhã na TSF e Antena 1, Rio prometeu guerra às vozes críticas que já se perfilam dentro do PSD e garantiu que irá por os insubordinados na ordem.

A gota de água para a irritação do ex-presidente da Câmara do Porto foi a entrevista desta quinta-feira de Miguel Relvas ao Público e à Rádio Renascença, na qual o antigo braço-direito de Passos Coelho vaticinou que o próximo líder do PSD poderá sobreviver no cargo apenas dois anos.

“Se o clima dentro [do PSD] é já este, já com as rasteiras e com isto e com aquilo, estamos mal, e se eu ganhar vamos estar mesmo muito mal, porque não vou admitir uma coisa destas", declarou Rio, sublinhando que Relvas é apoiante de Santana Lopes e o "empurrou e incentivou" a candidatar-se (é votante, não apoiante, corrigiu Santana).

Rio exigiu, e prometeu, para o próximo líder do PSD "respeito" e "solidariedade", em vez desta atitude de "antes das eleições estar já a dizer que o próximo líder é para dois anos, estar a abrir as portas a quem não teve coragem de agora ir". "Vamos acabar com estas pequeninas coisas partidárias como a entrevista do Miguel Relvas e de outros que nem têm coragem" para assumir as suas posições, repetiu o ex-presidente da Invicta.

Rui Rio não esclareceu o que fará para calar vozes críticas dentro do partido, mas assegurou que saberá bem o que fazer. ““Sei fazer isto, ando nisto há muito anos. Deixe-me ganhar e vai ver como as coisas são", avisou.

“Se o Pedro quiser acabar com este clima, tem o meu apoio. Eu vou tentar acabar com esse clima", asseverou Rio, insistindo que "este clima tem de acabar". Santana, com alguma bonomia, ouviu Rio mas não alinhou no mesmo tom, tendo desvalorizado as palavras de Relvas. “Eu não tenho receio dessas opiniões, que acho que os militantes em geral vão pôr de lado."

(em atualização)