Soares: "A Cerimónia do Adeus", um ano depois

Há um ano foi um sentido e imenso adeus e esta tarde, às 16h00, no Cemitério dos Prazeres, Mário Soares vai ser homenageado pelas principais figuras do Estado. Presidente da República, primeiro-ministro, presidente do Parlamento e o presidente da câmara de Lisboa vão estar, ao lado dos filhos de Soares, primeiro num tributo junto ao jazigo, depois na inauguração de uma exposição de fotos intitulada "A Cerimónia do Adeus".

Mário Soares adorava fotografia e a exposição homenageia esse gosto do ex-fundador do PS, ex-primeiro-ministro, e ex-Presidente da República que o povo tratava por "Soares é fixe". O filme fotográfico das cerimónias fúnebres de há um ano - o primeiro funeral de Estado do pós-25 de abril - estará exposto e aberto ao público até ao verão.

Mário Soares morreu a 7 de janeiro de 2017 no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, depois de ter estado internado durante 25 dias. Entrou num quadro "de agravamento do seu estado", antes do Natal sinalizou ainda lutar pela vida com o boletim clínico a registar "uma melhoria progressiva na autonomia e na comunicação". Mas acabou por não resistir.

O corpo de Soares foi velado nos Jerónimos, onde decorreram as exéquias oficiais, e o cortejo fúnebre parou nos lugares mais importantes da vida do ex-Presidente, Assembleia da República, Fundação Mário Soares e Partido Socialista.

Numa entrevista ao jornal i, José Manuel dos Santos, colaborador durante anos do ex-PR que representou a família na organização do funeral e organizou a exposição que hoje se inaugura, falou de Mário Soares assim: "É alguém de quem continuamos a falar como se estivesse muito presente".