Santana: "Quem vive mal disposto deve tomar Alka Seltzer". Sobre SCML no Montepio: "A decisão foi não"

Em campanha no nordeste transmontano, Pedro Santana Lopes reagiu este sábado ao desafio que Rui Rio lhe lançara na véspera para que esclarecesse "tintim por tintim" se, como disse o ministro da Segurança Social, foi o ex-Provedor da Santa Casa da Misercórdia de Lisboa quem primeiro pensou na entrada da instituição no sistema financeiro. "Esses assuntos já foram esclarecidos", respondeu Santana, sublinhando que todos os investimentos que fez na Santa Casa "só deram dinheiro" à instituição.

Visivelmente impaciente com o adversário, que lhe pediu explicações e se manifestou "crítico" de ver o dinheiro "destinado ao combate à pobreza a estar disponível para meter no sistema bancário", Pedro Santana Lopes respondeu-lhe: "Esses assuntos foram ponderados por todos os poderes do Estado, nem foi só pelo Governo, em nome do interesse nacional. Mas se nada se concretizou, é porque a decisão foi 'Não'".

"Deixo uma sugestão", disse, dirigindo-se a Rui Rio: "para tentar recuperar, trabalhe e faça propostas". Como Rio tinha defendido que se mantivesse a moderação nesta campanha, Santana respondeu-lhe: "Moderação? Como dizia Frei Tomás, faz o que ele diz não faças o que ele faz. Parece que vivem sempre mal dispostos, com os jornalistas, com o Futebol Clube do Porto, com o Montepio, com tudo" ... E deixou uma receita: "Renie, Compensam e Alka Seltzer".

Na véspera, Rui Rio tinha recomendado moderação por sentir que "há linhas que não podem ser ultrapassadas porque se forem podem abrir feridas difíceis de sarar" e, avisou, no dia após a escolha no novo líder do partido "temos que estar todos juntos". Para já, a crispação na campanha, que termina dia 12, está a aumentar.