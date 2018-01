Rui Rio à espera que Santana explique entrada da SCML no Montepio

Pedro Santana Lopes ainda não reagiu ao desafio de Rui Rio para que diga se é verdade que foi ele a ter a ideia de avançar com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) para o setor financeiro. Rio desafiou no sábado o adversário na corrida à liderança do PSD a dizer o que se passou: "Peço explicações tintim por tintim".

O ministro do Trabalho e Segurança Social, Vieira da Silva, afirmou em entrevista à Antena Um que "a ideia de que a SCML podia ter um papel no setor financeiro é uma ideia avançada pelo dr. Santana Lopes" (embora a inclusão do Montepio no leque de hipóteses tenha sido do Governo). E Rio não gostou da ideia.

"É algo com que não posso concordar - afirmou - em plena crise bancária, o então Provedor da Santa Casa escreveu ao Governo disponibilizando-se para pôr dinheiro da SCML nos bancos para ajudar a limpar imparidades".

"Se sou crítico à forma como tivemos de usar dinheiro público dos nossos impostos para tapar erros da banca, menos posso aceitar que aquela parte do dinheiro que é destinado ao combate á pobreza, a fazer misericórdia, esteja disponível para ir meter no sistema bancário", acrescentou. Santana Lopes ainda não respondeu