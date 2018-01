Recado de Marcelo em dia de homenagem a Soares: "não trocar o sonho pelo acomodamento"

Uma tarde gelada, três grandes corôas de flores das principais figuras do Estado, um discurso político do filho João sobre o simbolismo do cemitério dos Prazeres e como "às vezes Deus escreve direito por linhas tortas - "ele mereceu ser o primeiro-primeiro-ministro em eleições livres pós-25 de abril, mereceu ser o primeiro Presidente da República civil e mereceu ter tido o primeiro funeral de Estado do Portugal democrático" -, um discurso emocionado da filha Isabel - "Temos muitas saudades do nosso pai" - e as três figuras cimeiras do Estado a puxarem pelo exemplo do ex-Chefe de Estado que o atual disse invocar-nos a "não trocar o sonho pelo acomodamento".

Marcelo Rebelo de Sousa, o "primus inter pares" como lhe chamou João Soares, saiu da convalescença em casa que os médicos ainda lhe recomendam depois da operação que fez a uma hérnia, para não faltar à homenagem. Um ano após a morte do ex-combatente contra o antigo regime, ex-fundador do PS, ex-primeiro-ministro e ex-Chefe de Estado , a família organizou-lhe um tributo no cemitério dos Prazeres em forma de "homenagem à homenagem" que há um ano lhe fizeram.

Manuel Almeida

Uma exposição de fotografia (Soares adorava fotos) do cerimonial de Estado que assinalou a sua morte, que vai ficar acessível ao público. "Um ano volvido, Mário Soares continua vivo", disse Marcelo. "Fechou-se (com a sua morte) um ciclo decisivo da nossa democracia, da passagem da ditadura e, depois, da gesta dos militares de abril para a plena soberania popular. Mas ele, o homem, ele, o testemunho, continuam vivos", afirmou.

Para o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a melhor forma de evocar Soares é "valorizar as suas causas de sempre: democracia, europeísmo, justiça social e direitos humanos". Ferro falou ao coração dos presentes - "Mário Soares, faz-me falta, Maria Barroso faz-me falta, não esqueço o que lhes devo, não esqueço o que lhes devemos". O "direito à indignação", que Soares defendia em voz alta, foi recordado: "O direito à indignação e o dever de lutar por convicções e pela superioridade do debate e da tolerância".

António Costa fez o discurso mais político. Para o primeiro-ministro, a mais justa homenagem que se pode fazer ao homem que durante anos foi conhecido por "animal político", mas a quem nas ruas gritavam "Soares é fixe", é "continuar o seu combate por um Portugal melhor". Como? Honrando diariamente as suas lutas, as lutas de "um homem exemplar" que "aliou o idealismo e o realismo e construiu história".

A exposição para relembrar que Soares foi fixe está aberta até ao verão.