Fundação Soares emagrece

A Fundação Mário Soares vive dias difíceis. Para evitar a extinção, reorganiza (reduzindo) a atividade

O futuro da Fundação Mário Soares pode estar em risco. Os fundos angariados, fruto de donativos, têm sido cada vez menos desde a morte do ex-Presidente da República, em janeiro deste ano, e os funcionários de que a instituição dispõe não conseguem organizar todos os espólios que lhe têm sido doados. Ao Expresso, Carlos Monjardino, vogal do Conselho de Administração, garante que não está em causa a extinção da Fundação (como já começara a circular) mas confirmou que a sua atividade vai sofrer algumas reduções drásticas.



Reconhece que "era mais fácil ter mais financiamento quando Soares era vivo", mas que "não está no horizonte" acabar com a instituição.



"A reorientação tem a ver com as duas coisas, menos dinheiro e vontade em recentrar a fundação nos seus objetivos centrais, os arquivos de Mário Soares e das figuras da I República", explicou Monjardino.



A instituição pretende ainda "fazer uma parceria com a Biblioteca Nacional" para que esta acolha algum espólio que tem sido doado à Fundação e que esta não consegue tratar, arquivar e disponibilizar convenientemente para consulta.



De acordo com o último relatório de atividades (o de 2016), a Fundação teve um resultado líquido negativo de mais de 280 mil euros. Já em 2015, os prejuízos tinham duplicado, passando de 103 mil euros para 210 mil euros. Os rendimentos foram de 643 mil euros mas os gastos ascenderam a 926 mil euros (382 mil dos quais com pessoal). O relatório explica que tem havido "uma progressiva redução das receitas da Fundação - quer as provenientes de contribuições regulares ou ocasionais e de apoios mecenáticos quer as constituídas por rendimentos gerados pelo património próprio". Ao que se soma "uma estrutura de custos ditada pela necessidade de garantir a manutenção e o funcionamento dos três edifícios por que se distribuem os serviços, equipamentos e recursos humanos" da instituição.



As circunstâncias impõem, por isso, medidas: "Vamos fazer uma gestão cautelosa para que a Fundação perdure", garante Monjardino. Nos últimos meses, aliás, a atividade da Fundação (criada em 1991, mas com início da atividade apenas em março de 1996) já foi mais reduzida. No último ano, a Fundação fez um colóquio internacional sobre o apoio da Alemanha à construção da democracia em Portugal, foi palco de lançamento de alguns livros e de uma exposição de fotografias de Samora Machel. Nas palavras de Carlos Monjardino, o conselho de administração tem procurado cortar "algumas gorduras", "adaptar-se às atuais condições financeiras", "reduzir o espectro de atividades".



Um dos próximos eventos acontece dia 5: dois dias antes do que seria o 93º aniversário de Soares, será lançado no edifício da rua de São Bento um livro de Vítor Ramalho de homenagem ao seu amigo e fundador do PS.



A Fundação tem como vice-presidente do conselho de administração Isabel Soares, a filha mais velha do ex-Presidente, que dirige o Colégio Moderno. O outro filho, o ex--ministro e deputado do PS, João Soares, não pertence aos órgãos sociais.



Mário Soares nunca quis tomar qualquer decisão sobre o futuro da Fundação e não deixou indicações sobre o que queria que fosse feito depois da sua morte. Esse era, aliás, um assunto que procurava deliberadamente evitar, segundo disseram ao Expresso alguns dos seus amigos.

Artigo originalmente publicado na edição do Expresso de 25 de novembro de 2017