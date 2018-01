Constança Urbano de Sousa: "A decisão de tornar pública a minha carta de demissão foi de António Costa"

A ex-ministra da Administração Interna acha que "ser mulher pesou na forma desrespeitosa" como foi "tratada por alguns". Na primeira entrevista depois de ter sido remodelada, a ministra que não resistiu à tragédia dos fogos diz que o que viveu nessa altura vai consigo "para a cova".

"Passei, com a terrível tragédia dos incêndios, pelos momentos mais difíceis da minha vida. Que serão para sempre extremamente duros, que irão acompanhar-me para o resto da vida, que levarei para a cova". Três meses depois de ter saído do Governo na sequência dos fogos que mataram mais 100 pessoas na zona centro do país, Constança Urbano de Sousa decidiu falar. Diz-se "tranquila, dentro das circunstâncias".

Numa entrevista ao DN Magazine, a ex-ministra da Administração Interna conta que a decisão, inédita, de tornar pública a sua carta de demissão, onde escreveu que quis saír mais cedo e só se manteve no cargo por pedido do primeiro-ministro, foi do próprio António Costa. "Não fui eu que a publiquei, nunca o faria. A decisão de a tornar pública foi dele", afirma Constança.

A ex-ministra considera que o facto de ser mulher influenciou a forma como foi tratada durante a tragédia dos fogos de junho e outubro que acabou por levar à sua saída do Governo. "Senti que se tivesse sido um homem a passar pelas mesmas circunstâncias talvez tivesse merecido mais respeito. Acredito que ser mulher pesou na forma por vezes desrespeitosa, deselegante e malcriada como fui tratada por alguns", afirma. E a quem se refere? "Políticos, jornalistas e aspirantes a opinadores".

Constança não se queixa de se ter sentido limitada na ação - "Tive sempre liberdade" - mas confessa mágoa por "algumas pessoas que tinha por sérias e inteligentes" terem alinhado "em acusações fáceis, reduzindo todas as tragédias, fruto de uma série de fatores e de desinvestimento de décadas" ao seu nível de "competência".

No contacto com os portugueses em geral, diz ter um sentimento diferente: "Não há dia em que as pessoas não venham ter comigo e abraçar-me. O carinho que recebo é imenso e gratificante". Num "país de treinadores de bancada", Constança Urbano de Sousa reconhece não ter jeito para o ar dos tempos: "Nunca fiz nada a pensar no sound byte".