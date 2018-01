Marcelo puxa pelo Pacto da Justiça: "Nunca tinha acontecido ..."

Presidente da República pediu, pela primeira vez há dois anos, aos agentes da Justiça que se entendessem. O Pacto alcançado fica aquém - mal toca na criminalidade económica - mas mesmo assim Marcelo puxou pelos galões: "É muito positivo. Nunca tinha acontecido em Portugal".

"Eu ainda não o conheço em pormenor. Recebo no fim de semana que vem os agentes da Justiça, que certamente me virão trazer as várias propostas aprovadas, mas considerou muito positivo, primeiro o trabalho de um ano, depois, ter acontecido o que nunca tinha acontecido em Portugal". Foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa comentou neste sábado o Pacto da Justiça anunciado, sexta-feira, num comunicado conjunto, por juízes, magistrados do Ministério Público, advogados, solicitadores e funcionários judiciais, com o título "Acordo para a melhoria do sistema de Justiça".

São mais de 80 propostas que versam diversas matérias, desde um alargamento amplo dos mecanismos de comunicação da Justiça a alterações nos mecanismos de cobrança, penhoras e vendas, passando por alterações nos regimes de custas e novos mecanismos de agilização da investigação e repressão dos crimes económico financeiros.

"Sei que há pontos, nomeadamente em matéria de criminalidade económica em que não foi possível chegar a acordo, para já", preveniu o Presidente da República. Mesmo assim, satisfeito por ter sido possível começar a juntar esforços que talvez ajudem a abrir espaço para um verdadeiro grande pacto sobre Justiça em Portugal.

"Se virmos o conjunto de pontos em que houve acordo, 80, e aqueles em que não houve - 30 ou 40, não sei, 20 e tal - penso que arrancou um processo que pode ser muito importante", afirmou Marcel Rebelo de Sousa, que recebe os agentes da Justiça no dia 13, dia das diretas do PSD. Embora tenha lançado o desafio do Pacto aos agentes do setor por entender ser mais fácil convencê-los do que aos partidos, Marcelo sabe que se PS e PSD se abrirem ao debate é possível ir mais longe. O Presidente aguarda por um novo líder da oposição.