Indemnizações de Pedrógão começam a ser pagas na próxima semana

Os primeiros despachos foram assinados na sexta-feira pelo primeiro-ministro. Os familiares das vítimas começam a receber para a semana.

As primeiras indemnizações a familiares das vítimas dos fogos de junho e outubro começam a ser pagas na próxima semana. Segundo o primeiro-ministro estão cncluídos 27 processos.

António Costa assinou na sexta-feira dois despachos a determinar que se proceda aos pagamentos e anunciou, neste sábado, que isso terá como consequência que "já na próxima semana" familiares, herdeiros e outros titulares comecem a receber as verbas a que têm direito.

Nos primeiros dias de dezembro, a Provedora da Justiça, Maria Lúcia Amaral, apelou aos familiares das vítimas dos incêndios para que apresentassem os seus requerimentos de forma a que as indemnizações fossem atribuídas rapidamente.



"Como estamos perante um mecanismo extrajudicial, que se caracteriza pela adesão voluntária", as indemnizações só serão atribuídas a quem as solicitar, adiantou a Provedora, que até ao momento ainda não tinha recebido nenhum requerimento.

O Presidente da República desejou que as indemnizações tivessem sido pagas até ao natal e chegou a pressionar o Governo nesse sentido, mas só agora vão ser pagas as primeiras.