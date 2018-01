Angola diz estar a tratar da transferência do processo Fizz para Luanda

Ministro da Justiça de Angola diz que as autoridades angolanas e portuguesas estáo a estudar a transferência para Luanda do processo que corre em Portugal contra o ex-vice-Presidente, Manuel Vicente. Se faltar ao julgamento que começa dia 22, o arguido pode receber mandado de detenção.

O início do julgamento de Manuel Vicente, no Tribunal Judicial de Lisboa, está marcado para 22 de janeiro, mas a imprensa estatal angolana deste sábado, citada pela Lusa, diz que o ministro angolano da Justiça fala de uma tentativa de transferência do processo para Luanda.

"Há um espaço para a transferência de processos. O assunto está a ser tratado e não seria prudente para ninguém fazer declarações precipitadas que possam ser objeto de leituras diversas, para não atrapahar o trabalho que está a ser feito", afirmou o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz.

Segundo este responsável, há acordos no domínio judiciário no quadro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que prevêem a possibilidade de transferir processos desta natureza e que podem ser acionados.

Em causa está o caso "Operação Fizz", processo em que o ex-vive-Presidente de Angola e ex-presidente da Sonangol, Manuel Vicente, é suspeito de ter corrompido em Portugal, Orlando Figueira, quando este era procurador do departamento do Ministério Público que investiga a criminalidade mais grave, designadamente de natureza económica.

"Há uma suspeição, mas esta suspeição é muito vaga e não se pode trabalhar com base em juízos que assentam apenas em suspeições. Por isso considero que é prematuro falar de julgamentos", afirma o ministro da Justiça de Angola, citado pela Lusa.

Na edição deste sábado, o Expresso avança a possibilidade de Manuel Vicente ser alvo de um mandado de detenção se não comparecer no tribunal no dia do julgamento. "Em 35 anos de carreira nunca vi a lei ser aplicada de outra maneira", contou ao Expresso um magistrado que pediu para não ser identificado.

Se esta argumentação vingar e Manuel Vicente não comparecer no Campus de Justiça no dia 22 arrisca-se a ser declarado "contumaz" pelo juíz que pode passar mandados de detenção para que o arguido seja notificado da acusação.