Centeno pediu lugares ao Benfica para assistir com o filho a jogo com o FC Porto

O ministro das Finanças solicitou dois lugares na bancada presidencial do estádio da Luz para assistir com o filho ao jogo entre o Benfica e o FC Porto, na época passada. A notícia está a ser avançada pelo “Observador” e, entretanto, confirmada pelo ministério de Mário Centeno, que invocou questões de segurança para o pedido em causa.

“A notoriedade pública do ministro das Finanças coloca exigências à sua participação em eventos públicos como jogos de futebol no que concerne a garantir a sua segurança pessoal”, justificou ao jornal fonte oficial do ministério das Finanças.

De acordo com a mesma fonte, foi o assessor diplomático do ministro que efetuou o pedido ao clube em meados de março, para o jogo que se realizaria a 1 de abril.

Também o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, e outros dois elementos do Ministério também solicitaram lugares, mas pagos em qualquer uma das bancadas do estádio.

A solicitação ocorreu assim depois de ter sido publicado o código de conduta do Executivo, após a polémica das viagens oferecidas pela Galp a vários responsáveis políticos para assistirem a jogos do Euro2016.