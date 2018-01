CDS exige tratamento condigno do Serviço Nacional de Saúde

O CDS-PP exigiu esta sexta-feira ao Governo “atendimento condigno” no Serviço Nacional de Saúde (SNS) que considera estar em causa, com problemas nos internamentos, atendimento e consultas, à medida que se caminha para “o pico da gripe”.

“Não atingimos ainda o pico da gripe e há milhares de portugueses que estão a ser afetados já por esta situação. Exige-se um atendimento condigno, exigem-se condições que têm que ser previamente planeadas”, defendeu a deputada do CDS-PP Isabel Galriça Neto, em declarações aos jornalistas no parlamento.

A deputada centrista defendeu que o “Governo não se pode refugiar em efemérides ou em lançamentos, tem de tomar medidas, é isso que os portugueses e o CDS pedem”: “Medidas para que não haja tanta gente à espera em macas, com problemas nos internamentos, na realização de cirurgias, com cancelamento de cirurgias e problemas no atendimento e consultas”.

“A realidade amplamente noticiada e conhecida de doentes em macas à espera de internamento, das horas e horas de espera no serviço de urgência, de cirurgias programadas já canceladas, de cortes em medicamentos nos hospitais, é uma realidade que preocupa o CDS”, vincou.

Questionada se o CDS apresentará alguma iniciativa parlamentar, Isabel Galriça Neto respondeu que é “ao Governo que se exigem respostas” e que os centristas vão continuar a exigi-las.

Trinta e cinco centros de saúde de Lisboa e Vale do Tejo vão ter horário alargado durante a semana até finais de janeiro e haverá mais unidades de saúde abertas ao fim-de-semana devido ao pico da gripe.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo que, em declarações aos jornalistas, apresentou o “reforço dos centros de saúde”, tendo em conta o período de inverno e o esperado pico da gripe.

Além dos 35 centros de saúde, que estarão abertos até às 22h durante a semana, estarão 47 unidades a funcionar ao sábado e 37 abertas ao domingo.

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo estima que este alargamento de horários vigore até 28 de janeiro e indica que irá publicar a listagem dos centos de saúde com horário alargado no seu site da internet.