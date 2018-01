Santana, o killer, encostou Rui Rio às cordas

Em alguns momentos (que foram longos minutos para um debate de uma hora), o primeiro frente a frente entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes pareceu um monólogo, com o ex-presidente da câmara do Porto calado e aparentemente embaraçado para responder à sessão de socos em que Santana tentou transformar este debate.

Preparado para um combate de boxe e munido de toda a roupa suja que encontrou em anos de jornais, Santana deixou Rui Rio - que não quis ou não soube entrar no jogo - à defesa em quase todo o confronto televisivo na RTP. Foi Rio, aliás, a assumir, logo a abrir, que a principal diferença entre ambos é terem "personalidades completamente diferentes".-

Na parte substantiva do que cada um dos candidatos à liderança do PSD pensa do partido e do país, as diferenças foram escassas. Estão de acordo na necessidade de mudar o modelo de política económica para puxar pela competitividade, no desígnio que encontram na descentralização do país como forma de reformar o Estado, nas críticas a uma Justiça que permite julgamentos na praça pública, na necessidade de baixar a carga fiscal às empresas, na escolha do CDS como parceiro natural para uma coligação pós eleitoral.

Divergem ligeiramente no financiamento dos partidos, Rio (munido da experiência de ex-secretário-geral do PSD) mais pelos dinheiros públicos e prevenido contra "os empreiteiros", Santana adepto de que se confie na bondade humana, "as pessoas desonestas são a exceção". A maior divergência passa por um eventual Bloco Central com o PS: Rio não diz "Jamais" e admite este cenário em "circunstâncias extraordinárias", comparáveis a um novo resgate.

Mas a parte substantiva do que cada um pensa acabou por ser resolvida à pressa numa quase nota de rodapé neste debate, que resultou dominado pelas estratégias de destruição do adversário que cada um levava no bolso. Santana Lopes foi quem marcou o ritmo, apostado em colar Rui Rio à imagem de traidor dos valores do partido (a foto que levava de Rio ao lado de Vasco Lourenço na Associação 25 de abril foi agitada com requintes de malvadez: "Não é bonita?"). E Rio apostado em destruir a credibilidade de Santana como primeiro-ministro, cujas "trapalhadas" assumiu, chegando a dar razão a Jorge Sampaio por o ter demitido: "O Pedro já teve uma experiência que correu mal e escolher quem está em piores condições é dar um passo atrás".

A parte das trapalhadas não correu bem a Rui Rio. "Então e eras meu vice-presidente no partido e nunca me disseste nada?", atirou-lhe Santana Lopes. "Eu estive do lado do interesse do partido e também do país", respondeu Rio. "Mas olha que se há coisa que os militantes acham é que o dr. Jorge Sampaio foi na altura um grande adversário do partido". Rio tentou virar a agulha: "O que estamos a escolher é um candidato a PM e contigo houve as trapalhadas todas que nós sabemos". Santana foi buscar as munições seguintes: "Tu e António Costa foram quase siameses, um Dupond e Dupont. Eu nunca assinei cartas com ele".

Rui Rio defende-se e explica que a carta que co-assinaram foi como ex-presidentes das câmaras de Lisboa e Porto em defesa da descentralização. E consegue passar da defesa ao ataque: "Eu nunca fui nomeado por António Costa para nada, nada". O ex-Provedor da Misericórdia nomeado por Costa não desarma: "Os teus sinais são todos equívocos relativamente ao Bloco Central". Rio acabaria a ssumir que não lhe diz "Jamais".

E lá veio a foto do ex-autarca com Vasco Lourenço, somada à ida de Pacheco Pereira à sessão das esquerdas na Aula Magna. Santana de novo ao ataque: "O teu compagnon de route é o Pacheco. E a Manuela Ferreira Leite, essa tua maravilha que teve nas legislativas contra Sócrates mais 0,2% do que eu". Rui Rio já se mostrava farto da roupa suja: "Tu inventas umas coisas ...".

No minuto final, Rui Rio recuperou. Pedro Santana Lopes propôs-se construir uma alternativa "moderada" ao António Costa "apoiado por comunistas e bloquistas". E foi a vez de Rio lhe espetar o ferrete: "O que está aqui em causa é escolher quem está em melhores condições para chegar a primeiro-ministro. O PSL já teve uma experiência governativa que correu mal, eu proponho-me dar um passo em frente e escolher quem está em piores condições é dar um passo atrás". As diretas são dia 13. Azar?