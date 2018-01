Parlamento defende necessidade do Governo pressionar Espanha para fechar Almaraz

O tema de Almaraz foi abordado esta tarde no Parlamento na sequência da discussão de uma petição, da autoria do movimento ambientalista ProTejo, e de seis projetos de resolução.

O texto da petição exorta o Governo português a insistir junto do Governo espanhol na necessidade de proceder ao fecho da central nuclear de Almaraz e a atuar junto das instâncias europeias para que seja cumprida a Diretiva Quadro da Água e feita "uma fiscalização ambiental mais rigorosa à poluição do rio Tejo.

Os projetos de resolução apresentados pelos grupos parlamentares, que serão votados na sexta-feira, foram igualmente no sentido de a tutela tomar uma posição mais forte junto de Espanha para que seja encerrada a central nuclear e pelo aumento das medidas de vigilância e de ação ambiental.

Nesse sentido, durante a discussão, houve um consenso alargado de todas as bancadas para a necessidade de o Governo atuar "com mais firmeza" na defesa do Tejo.

Portugal chegou a apresentar à Comissão Europeia uma queixa contra Espanha, mas acabou por retirá-la depois de um acordo patrocinado pelo executivo comunitário que previa a realização de um estudo de impacto ambiental transfronteiriço, em que o grupo de trabalho criado pelo Governo português considerou o projeto "seguro e adequado".

A central nuclear de Almaraz localiza-se em Espanha, a 100 quilómetros da fronteira com Portugal.