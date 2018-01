O discreto crescimento do PAN

Se tiver de dizer bom dia, cumprimentar formalmente várias pessoas, apresentar um conjunto de ideias e uma conclusão forte, de quanto tempo irá precisar? Seguramente, mais de um minuto. Foi esse - é, regularmente, esse - o dilema de André Silva, o deputado único do PAN, quando por exemplo tomou a palavra na Assembleia para apresentar os projetos do seu partido sobre a floresta, sabendo que não teria mais de 60 segundos para o fazer. Acabou por ter direito a três minutos, por “generosidade” da Mesa. “Quando estou a dizer boa tarde e a cumprimentar as pessoas, já me estou a despedir. É impossível”.

É um dos desafios de ser o único homem a representar um partido inteiro, um partido que nas últimas legislativas surpreendeu por ultrapassar, por exemplo, os mais mediáticos Livre ou PDR em número de votos e eleger representação no Parlamento. O tempo é escasso, há debates em que nem sequer pode participar, não tem colegas em quem se apoiar para estar presente nas reuniões de todas as comissões (está em três, o máximo que lhe é permitido - Economia, Agricultura e Mar e Ambiente). Talvez por isso, na discussão deste Orçamento do Estado armou-se de pacotes de leite achocolatado, Iced Tea e um copo de açúcar para ilustrar visualmente a sua proposta para taxar bebidas açucaradas. A proposta não passou, mas correu de forma viral as redes sociais.

“Nas redes sociais, somos Governo”, explica André Silva. É ali que o PAN domina, já que não consegue dominar como gostaria a discussão na Assembleia nem ter tempo para se explicar. No Facebook, onde conta com 138 mil seguidores, o partido partilha as propostas, as declarações, os resultados das votações. Mas também recebe queixas. “Recebemos centenas de mensagens todas as semanas a pedir ajuda, porque funcionamos muito como um canal de denúncia, quase nos substituímos ao que o Estado não assume como sua responsabilidade em matérias ambientais e proteção do bem-estar animal”. Fazem o “filtro”, o tratamento jurídico, a denúncia quando for caso disso. “Só em 2017 - estamos em 2017, não é? - já fizemos mais de mil denúncias”.

A sala de 20 metros quadrados destinada ao PAN é apertada para os cinco funcionários que se acotovelam e trabalham com afinco para pôr André Silva a par de tudo o que acontece nas comissões e no plenário. O Orçamento do Estado para 2018 foi uma altura intensa para o deputado, que lhe tirou muitas horas de sono. Mas importa, sobretudo, lembrar as vitórias que saíram daquela negociação: apesar de ser partido de um homem só na Assembleia e de ali representar “0,43%” dos lugares, também o PAN se sentou à mesa com o Governo e apresentou as suas linhas vermelhas.

“Fartos da categorização esquerda-centro-direita”

Para o PAN, foi particularmente determinante conseguir aprovar o aumento de 10% de nutricionistas nos hospitais e 7% de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde - uma medida com “um impacto enorme, porque há muito tempo que não se fazia uma contratação para estes setores” - assim como a criação de salas de atendimento para as vítimas em esquadras da polícia, que serão 49 porque o PAN acordou este número com o Governo (os outros partidos tinham propostas neste sentido mas eram “proclamatórias”, ou seja, sem metas definidas).

Estes “esforços” do Governo convenceram o partido a alterar o seu sentido de voto - na generalidade absteve-se, na votação final global votou a favor - e “retribuir”. Questionado sobre se o PAN é, afinal, um partido de esquerda - nas questões LGBT, por exemplo, está com a esquerda, mas isso é por um “erro gravíssimo dos partidos de direita”, que deveriam defender da mesma forma “os direitos humanos” - André Silva insiste que não, que nem de esquerda nem de direita. Isso não será confuso? “Atraímos pessoas que deixaram de se rever nos partidos convencionais, nas políticas convencionais, na política do passa-culpas, da crispação. E sobretudo por estarem fartos da obsoleta categorização esquerda-centro-direita. O PAN é um partido progressista e incómodo”. Senta-se entre esquerda e direita - na segunda fila e não na primeira, como os líderes de cada bancada, mas cada fila que avança é uma pequena vitória - mas ajudou a chumbar a moção de censura que o CDS apresentou contra este Executivo. Na altura, justificava, porque o Governo não estava “fragilizado” e seria “mais escrutinado do que nunca”.

Ao Expresso, André Silva guarda outros elogios para o Governo: é dialogante, dá sinais de “pluralidade, de modernidade”, e assim Costa demarca-se dos Executivos anteriores, “seja o de Passos Coelho, seja o de Sócrates”. “Eram Governos que ouviam pouco, dialogavam pouco e acolhiam poucas propostas”. E quando houver eleições? É cedo para dizer, mas André Silva garante que estará disponível para falar com a esquerda ou com a direita. “Da relação de forças que sair em outubro de 2019 nas legislativas, o PAN não só quer assumir mais responsabilidades como assumirá as responsabilidades que os portugueses nos derem. E se uma solução governativa passar pelo apoio do PAN, o PAN estará disponível para conversar seja com quem for para esse efeito, esquerda ou direita, sem garantias”.

As últimas eleições consolidaram o ainda pequeno espaço do PAN, que teve 1,39% de votos nas legislativas e foi a surpresa da noite eleitoral. Nos centros urbanos de Lisboa e Porto, a votação foi reforçada. E o barómetro da Eurosondagem para o Expresso/SIC tem dado, de forma consistente ao longo do último ano, valores acima do que teve nas legislativas - na ordem dos 1,7 e 1,8%.

Em jeito de balanço, André Silva enumera os momentos que, para si, foram mais marcantes. Exemplo é a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, que o “emocionou”, ou o discurso que fez no primeiro 25 de abril que passou na Assembleia.

Para o futuro, há um objetivo óbvio: “Claramente, eleger um grupo parlamentar”, responde. “Não quero estar aqui mais sozinho, quero ter companhia; é um aumento qualitativo, pelas possibilidades que me traz. Mais debates, participar em todos, com mais tempo, mais serenidade, capacidade de aprofundamento…”. Apresentou recentemente um projeto para banir todos os animais dos circos, que baixou à especialidade. Na polémica sobre a lei do financiamento partidário, votou contra ao lado do CDS por conter alterações “injustificáveis e imorais”. E para este ano conta voltar a pôr na agenda do Parlamento a despenalização da eutanásia. A ideia é não parar de aparecer, crescer e, em breve, ser mais do que um partido de deputado único.