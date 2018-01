Jornadas parlamentares do PS e do CDS em fins de semana sucessivos em janeiro

Segundo o porta-voz da conferência de líderes, para além do debate quinzenal da próxima semana com o primeiro-ministro, ficou agendado, a título indicativo, um outro debate para o dia 1 de fevereiro

O PS marcou a suas jornadas parlamentares para os próximos dias 22 e 23 de janeiro, em Coimbra, e o CDS para 29 e 30, anunciou esta quinta-feira a conferência de líderes.

O PCP já tinha agendado as suas jornadas parlamentares para os dias 5 e 6 de fevereiro, no distrito de Portalegre.

Segundo o porta-voz da conferência de líderes, o deputado do PSD Duarte Pacheco, para além do debate quinzenal com o primeiro-ministro da próxima semana, ficou agendado, a título indicativo, um outro debate para o dia 01 de fevereiro.

O PS reservou o dia 17 para uma interpelação e, no dia 18, vai ser discutida uma petição que pede para que o futuro aeroporto do Montijo não tenha o nome do histórico socialista Mário Soares.

No dia 26, o PSD propôs a discussão de um diploma que prevê um "programa de apoio" ao regresso a Portugal de cidadãos que residem no estrangeiro, com o PS a anunciar que também entregará um projeto.

O BE e o PAN anunciaram que vão entregar diplomas para o alargamento da licença parental.