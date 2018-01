“Fundamentação do veto da lei do financiamento dos partidos é uma crítica ao funcionamento da AR”

Manuela Ferreira Leite afirmou esta quinta-feira que o veto do Presidente da República à lei do financiamento dos partidos políticos era o “desfecho esperado”, após a polémica instalada há umas semanas sobre o processo. No seu habitual espaço de comentário na TVI24, a antiga líder do PSD considerou “original” o argumento utilizado por Marcelo Rebelo de Sousa para vetar a lei, sublinhando que está em causa uma crítica ao funcionamento da Assembleia da República.

“Acho que foi uma crítica grande a um ponto sério no nosso país e que tem a ver com sistema legislativo. A fundamentação do veto [da lei do financiamento dos partidos] é uma crítica ao processo legislativo da Assembleia”, afirmou Ferreira Leite.

Segundo a antiga ministra das Finanças, houve falta de transparência em todo o processo, que foi feito às escondidas sem ser divulgada nenhuma ata ou documento oficial. “Não explicaram o porquê da alteração à lei. A Assembleia da República é o órgão legislativo por excelência e em democracia evidentemente o sistema não deve ser construído por uma única pessoa, duas ou três”.

“Houve falta de transparência em todo o processo legislativo. Eu até admito que haja algum elemento que seja necessário ajustar, mas são os próprios partidos que não querem dar a cara por isso. Fazer isso às escondidas piora um pouco”, acrescentou.

A isenção do IVA para os partidos? “Qualquer jurista diz que não pode ser assim”, afirmou.

Ferreira Leite lamentou ainda não ter sido apresentado nenhum fundamento para a alteração da lei, reconhecendo contudo que é uma situação frequente no Parlamento. “Na Assembleia da República isto passa-se a toda a hora. Há sempre uns artigos que escapam nos pingos da chuva. A maioria dos deputados não são juristas, não estão aptos a preparar leis”, observou.

Esta terça-feira, o Presidente da República vetou a alteração à lei do financiamento partidário, invocando a “ausência de fundamentação publicamente escrutinável quanto à mudança introduzida”.

A nova lei do financiamento dos partidos foi aprovada no Parlamento a 21 de dezembro, com os votos a favor do PS, PSD, PCP e BE e os votos contra do CDS e PAN.