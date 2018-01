Alterações à lei do financiamento partidário só são discutidas no final de fevereiro

A discussão, apresentação e votação de propostas de alteração à nova lei do financiamento partidário, esta semana vetada pelo Presidente da República, só vai ocorrer no Parlamento no final de fevereiro.

Apesar da forte polémica que tem envolvido a proposta aprovada em finais de dezembro com os votos favoráveis de PS, PSD, BE, PCP e PEV - e que prevê, nos pontos mais polémicos, o fim do limite máximo para angariação de fundos e a isenção de IVA para os partidos políticos - este adiamento surgiu na sequência de um pedido do PSD que mereceu a concordância de todos os partidos, por uma questão de "lealdade parlamentar". Em causa está o facto de os sociais-democratas, como já tinham antecipado ontem, quererem esperar pela realização do congresso que irá ratificar a eleição do seu novo líder, agendado para 16, 17 e 18 de fevereiro, de forma a que a próxima comissão política do partido se pronuncie sobre o posicionamento do seu grupo parlamentar neste dossiê.

O agendamento do debate e votação destas alterações para depois de 18 de fevereiro foi hoje discutido na conferência de líderes parlamentares e gerou consenso em todas as bancadas. Mesmo por parte dos dois únicos partidos que votaram contra as propostas aprovadas no final de dezembro.

"Por nós podíamos discutir e votar já as três propostas de alteração que temos prontas. Mas somos compreensivos com o pedido do PSD", disse, por exemplo, o líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães. "Atendendo ao debate público que o tema suscitou, o debate deveria ocorrer nos próximos dias. Mas há uma situação excecional no PSD", concordou o deputado do PAN André Silva.

Apesar de a discussão e votação das propostas de alteração ter sido adiada por um mês, após a conferência de líderes, tanto o CDS como o PAN apresentaram em curtas conferência de imprensa as linhas gerais das propostas de alteração que vão apresentar, no sentido de impedirem os pontos mais polémicos da lei entretanto vetada por Marcelo Rebelo de Sousa.

"Queremos repor o limite máximo ao financiamento dos partidos, manter o regime de IVA atual e clarificar o âmbito de aplicação da lei" para que a lei não tenha efeitos retroativos, sintetizou Nuno Magalhães. "Queremos repor o que já está em vigor e existe", prosseguiu, defendendo que se o processo legislativo "acolher só as recomendações do Tribunal Constitucional terá a concordância do CDS". "Se os outros partidos aprovarem estas propostas do CDS cumprimos o objetivo do grupo de trabalho e o veto do Presidente da República", concluiu, apelando a que "o bom senso prevaleça" entre os partidos.