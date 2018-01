Afinal vai mesmo ser discutida a petição “insultuosa e provocatória” contra Mário Soares

A petição “Impedir o nome de Mário Soares no Aeroporto do Montijo” já tem data marcada para ser discutida no Parlamento: 18 de fevereiro. A discussão foi agendada na conferência de líderes desta quinta-feira.

A petição com 9349 assinaturas – embora a página tenha atualmente o registo de 13486 - deu entrada na Assembleia da República em março deste ano e foi admitida em outubro, tendo sido dada como apta pela comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. O pedido levantou alguma polémica pelo objeto (um aeroporto que não existe) e pela linguagem utilizada, que além de se referir ao ex-Presidente como “fulano”, ainda o acusa de prejudicar “mais de 1 milhão de portugueses”.

Embora em nenhum momento a petição refira o processo de descolonização, a questão está implícita: “Haja respeito por mais de 1 milhão de portugueses que foram mais que prejudicados por esse fulano”. O documento apela a que a Assembleia da República “não escolha nenhum nome fraturante da identidade portuguesa, devendo ficar colocado de parte o nome de Mário Soares para esse aeroporto ou qualquer obra de grande envergadura”. O peticionário pede que sejam considerados “os verdadeiros heróis aeronáuticos” como Gago Coutinho e Sacadura Cabral ou “os verdadeiros heróis da Revolução”, dando como exemplo o general Jaime Neves ou o capitão Salgueiro Maia.

Há uma semana, no Expresso Diário, Vítor Ramalho, amigo de Soares e socialista, considerava a petição “provocatória a vários níveis” e alterava para o facto desta poder ser inconstitucional, uma vez que é “insultuosa” para com um ex-Presidente. “A Constituição impõe o respeito pelas instituições democráticas, pelas personalidades que a sustentam e que foram democraticamente eleitas, como é o caso de Mário Soares, duas vezes democraticamente eleito pelos portugueses”, diz.

Na última conferência de líderes, a 19 de dezembro, foram agendadas para discussão uma série de petições. No entanto, para o requerimento em causa não foi definida data. Nessa mesma reunião, o PCP “chamou à atenção para a necessidade de se efetuar uma triagem mais rigorosa das petições em que são solicitadas medidas não enquadráveis na competência da Assembleia da República”. Embora a admissibilidade das petições seja da responsabilidade das comissões, os restantes líderes sublinharam que isso “implicaria um olhar crítico sobre a prática parlamentar nessa matéria e, eventualmente, sobre a própria Lei do Exercício do Direito de Petição, que é permissiva nesse aspeto”.

A possibilidade de homenagear o fundador socialista, batizando o aeroporto com o seu nome, chegou por Marcelo Rebelo de Sousa em fevereiro deste ano. “Se é possível ao Presidente da República fazer neste ensejo alguma sugestão, ela é a de que essa nova realidade mereça o nome de Mário Soares, homenagem justa a quem tanto serviu o país e que assim pode ficar perpetuado numa realidade essencial para o nosso progresso coletivo”, disse Marcelo aos jornalistas.

A construção de um novo aeroporto na região de Lisboa ou a existência de uma infraestrutura complementar ao Aeroporto Humberto Delgado tem estado em discussão nos últimos anos, tendo sido realizados vários estudos e analisadas diversas localizações, sendo a construção da infraestrutura no concelho de Alcochete, distrito de Setúbal, a que esteve mais próxima de se tornar realidade. No entanto, o Governo e a ANA - Aeroportos de Portugal assinaram em fevereiro um memorando de entendimento para “estudar aprofundadamente” um aeroporto no Montijo complementar ao de Lisboa.