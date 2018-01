PSD espera eleição de novo líder para decidir orientação na lei do financiamento partidário

O PSD não vai tomar posição antes de fevereiro sobre eventuais alterações à nova lei do financiamento partidário, ontem vetada pelo Presidente da República. O timing decorre do facto de o grupo parlamentar dos sociais-democratas ter decidido "esperar que seja eleita a nova comissão política nacional" no PSD, para que sejam depois "dadas as diretivas ao grupo parlamentar" sobre o modo de atuação em relação ao polémico diploma aprovado na semana antes do Natal com os votos favoráveis de PS, PSD, BE, PCP e PEV.

Em conferência de imprensa, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, constatou que o Presidente da República "decidiu vetar e devolver o diploma no exercício dos seus direitos" e garantiu que o partido encarou essa decisão "com total naturalidade".

Por isso, refutando a ideia de que o diploma tenha sido consensualizado às escondidas - "esta foi uma matéria amplamente discutida durante mais de um ano no Parlamento", defendeu - Hugo Soares entende que não há agora "pressa em tomar decisões em cima do veto".

Sem reagir diretamente ao argumento de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a falta de escrutínio público ao processo de decisão que conduziu ao diploma agora vetado, o deputado do PSD insistiu, no entanto, que "se o Presidente considera que há falta de escrutínio, não é numa semana que se ultrapassa isso".

"O PSD espera com toda a tranquilidade que seja eleita a nova comissão política. Se o PSD conviveu bem com a lei do financiamento até aqui, continuará a conviver com essa lei", argumentou, defendendo ainda que o veto à nova lei do financiamento "não é uma derrota dos partidos". "As instituições funcionaram com toda a naturalidade", disse.