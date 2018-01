Financiamento partidário: PS “aberto a que a discussão se faça com mais clareza”

O PS está "naturalmente aberto" a que a discussão sobre a nova lei do financiamento partidário, ontem vetada pelo Presidente da República, "se faça com maior nitidez, clareza e exposição". A garantia foi deixada esta quarta-feira pelo líder parlamentar socialista Carlos César, notando que a fundamentação de Marcelo Rebelo de Sousa ao veto "é essencialmente assente em questões de natureza procedimental".

Por isso, o partido mostra-se disponível para cumprir os prazos regimentais e "dentro de 15 dias avaliar em plenário" eventuais alterações ao diploma inicial. "Depende da união dos partidos", prosseguiu César, sem especificar em que pontos o PS está disponível para alterar a versão inicial da lei.

A união a que o deputado socialista aludiu deverá, no entanto, ser insuficiente para garantir, na sequência da nova discussão, os dois terços de votos que permitam voltar a submeter a lei à apreciação de Marcelo: Carlos César falava depois de o líder parlamentar do PSD Hugo Soares, ter esclarecido que os sociais-democratas não deverão tomar uma nova posição sobre esta lei antes de fevereiro, ou seja, depois da eleição do novo líder e da nova comissão política do PSD.

Sem esclarecer se o PS entende que a lei ainda tem margem para avançar nos moldes inicialmente acordados entre PS, PSD, BE, PCP e PEV, Carlos César fez questão de sublinhar que os pontos mais polémicos - a isenção de IVA e os novos limites ao financiamento dos partidos - tiveram motivações que não foram devidamente entendidas na opinião pública.

"Os limites ao financiamento têm a ver com a perceção de alguns partidos - como o PSD, que organiza a Festa do Chão da Lagoa, ou o PCP, que tem a Festa do Avante - que não tinham o devido enquadramento e procurou-se esclarecer o que está na lei. E em relação ao IVA houve apenas uma clarificação em que a Assembleia da República reafirma aquilo que já era o seu entendimento na lei em vigor", disse, esclarecendo que "ao contrário do que foi dito por alguns jornais e comentadores", a questão do IVA "não tinha efeitos retroativos". "Essa norma não tem nada a ver com os contenciosos que o PS tem nesta matéria", insistiu.

Sobre a escassa publicidade que houve aos trabalhos parlamentares que conduziram à aprovação desta lei na semana antes do Natal, César defendeu que isso decorreu de o debate ter sido feito no âmbito de "um grupo de trabalho informal". "Mas nada foi feito no sentido de que não se soubesse o que estava a ser feito", contrapôs, recordando que a ata dos trabalhos permitia acesso, desde 18 de outubro, e a quem o quisesse, a informação sobre os trabalhos em curso.

Reconhecendo, no entanto, que este assunto "deve ser exposto de forma mais transparente", o líder parlamentar do PS assume que o partido "está aberto a que a discussão se faça" novamente, agora "com maior nitidez, clareza e exposição", respondendo assim ao pedido do Presidente da República.