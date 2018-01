Financiamento partidário: BE quer "corrigir deficiências de escrutínio público" apontadas por Marcelo

A fundamentação do Presidente da República para justificar o veto ontem anunciado à nova lei do financiamento partidário "não questiona a constitucionalidade do diploma, nem identifica razões de conteúdo". O registo é feito pelo Bloco de Esquerda que reitera assim a disponibilidade para melhorar o polémico diploma aprovado no Parlamento com os votos favoráveis de PS, PSD, BE, PCP e PEV e que Marcelo Rebelo de Sousa chumbou invocando para o efeito a "ausência de fundamentação publicamente escrutinável quanto à mudança introduzida no modo de financiamento dos partidos políticos".

"Com esta decisão do Presidente da República, o Parlamento realizará nova apreciação de uma iniciativa legislativa que gerou grande controvérsia e debate na sociedade. Essa apreciação deverá corrigir as deficiências de escrutínio público apontadas pelo Presidente da República ao processo anterior", lê-se no comunicado do Bloco.

No mesmo texto, os bloquistas insistem que estão disponíveis "para melhorar a lei", tal como tinham anunciado logo quando rebentou o debate público sobre o diploma aprovado na semana antes do Natal. Mas - sem fazerem referência aos pontos mais polémicos do diploma, nomeadamente a isenção de IVA ou os limites ao financiamento partidário - os bloquistas defendem que o farão "sempre salvaguardando as correções recomendadas pelo Tribunal Constitucional junto dos partidos, de modo a assegurar a solidez constitucional da lei do financiamento dos partidos e o rigor da fiscalização das suas contas".