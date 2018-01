“Se 2017 tivesse terminado a 16 de junho, podíamos falar de um ano singular constituído por vitórias”

Para Marcelo Rebelo de Sousa, 2017 trouxe uma mistura de sentimentos confusos. “Estranho e contraditório ano, que exigiu tudo de nós”, disse esta segunda-feira aos portugueses, referindo-se não só a Portugal, mas também à Europa e ao mundo. Mas o território nacional, num ano marcado por “reconfortantes alegrias e profundas tristezas”, foi o foco da sua mensagem de Ano Novo.

Para o Presidente da República, existiram dois e não um ano de 2017. “Se o ano tivesse terminado a 16 de junho (ou se tivesse sido igual por mais seis meses), podíamos falar de uma experiência singular, constituída quase apenas por vitórias”, realçou. Marcelo destacou assim a visita “histórica” do Papa Francisco a Fátima e a recuperação da economia portuguesa, com o crescimento do emprego, a estabilização da banca e das finanças públicas, a redução dos juros da dívida e a saída de Portugal do procedimento por défice excessivo - conquistas que, contudo, colocam “fasquias mais altas” no combate à pobreza e aconselham “prudência no futuro”. E não esqueceu o triunfo da música portuguesa na Eurovisão nem os prémios no turismo, entre outros reconhecimentos que “colocaram Portugal como um destino cimeiro”.

Mas o ano não acabou por aí e 17 de junho ficará para sempre sinalizado como um dos dias mais negros do ano que passou. Os incêndios em Pedrógão Grande seriam só a primeira tragédia que daria início a um novo ciclo, pautado por “devastação” e “perda de vidas humanas e comunitárias”, acrescenta Marcelo, sem esquecer o desaparecimento de armas em Tancos, “o pesar” no Funchal, o “espectro da seca” e o regresso da tragédia dos fogos, que se adensaram novamente em outubro.

Reinventar o futuro e redescobrir “os vários Portugais esquecidos”

2017 foi, pois, um ano que “pôs à prova os portugueses: a resistência, o afeto, a iniciativa e a fraternidade militante", acrescentou, elogiando a solidariedade nacional em tempos de crise. Para 2018, deixou um desejo de esperança (ou um recado ao Governo): “temos de converter as tragédias que vivemos em razão mobilizadora de mudança, para que não subsistam como irremediável fracasso”.

Falou em reinventar o futuro, o “ano que hoje começa”, para redescobrir “os vários Portugais esquecidos” e ajudar a reafirmar a confiança dos portugueses. Mas para isso, garante, é preciso “ter a certeza que nos momentos críticos as missões essenciais do Estado não falham”.

Pela primeira vez em direto e a partir de sua casa, em Cascais, o Presidente da República falou aos cidadãos nacionais neste dia 1 de janeiro. Sem esquecer a morte de “um dos maiores da nossa democracia”, Mário Soares, dirigiu o primeiro discurso de 2018 a todos os portugueses, dentro e fora do território nacional, incluindo os “mais sofridos, os mais esquecidos, os mais abnegados”. Porque, tal como referiu no início da sua mensagem, “Portugal é onde se encontra um português: nas nossas fronteiras físicas ou por todo o mundo, nas nossas fronteiras espirituais”.