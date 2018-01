Entre fogos e recuperação económica, partidos reagem à mensagem de Marcelo

Há pelo menos um ponto em relação a 2017 que reúne consenso entre os vários partidos que já se pronunciaram esta noite sobre o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. As reações podiam ser resumidas em apenas uma frase: "O Estado falhou". Pelo menos quando o foco são os incêndios em Portugal, como apontou o Presidente da República esta noite, na mensagem de 1 de janeiro aos portugueses.

O secretário-geral do PSD, Matos Rosa, realça que "as tragédias" em 2017 "foram demasiado pesadas para que o balanço do ano seja positivo", considerando que é preciso "refletir como o Estado, o Governo e a classe política podiam ter respondido melhor às necessidades do país". E o vice-presidente do CDS, Nuno Melo, acrescentou que o Estado, no combate aos incêndios e no apoio às vítimas, "respondeu tarde e respondeu mal".

Mas enquanto alguns estendem essas falhas a várias áreas da governação socialista (como Tancos, o caso Raríssimas, a lei do financiamento dos partidos e até a economia), outros limitam as lacunas à prevenção e combate aos incêndios. É o caso do Bloco de Esquerda.

"No que diz respeito, estritamente, à questão dos incêndios, é necessário perceber onde é que o Estado falhou", afirmou esta noite Marisa Matias, reforçando: "O Estado falhou". Para a eurodeputada, "é preciso retirar lições": não pôr apenas em prática "as leis aprovadas para o ordenamento do território e da floresta", mas "também investir a sério no interior e na Proteção Civil".

Para o PEV, mais do que "criatividade e reinvenção" como pediu o Presidente da República, é preciso "vontade política, garantia de meios e ação" para que exista uma "mudança estrutural" em matéria de combate às causas que contribuíram para os incêndios florestais de 2017. Já o PCP destaca, pela voz de Dias Coelho, membro da comissão política do comité central, a necessidade de "medidas de fundo que alterem aquilo que ocorreu durante várias décadas".

Consolidar ou reinventar?

A melhoria da conjuntura económica esteve também em destaque pelos vários partidos, ainda que com diferentes justificações.

O CDS concorda com Marcelo Rebelo de Sousa quando este refere o crescimento económico do país, mas atribui esse resultado a uma "melhoria da conjuntura económica internacional", a par do "saneamento das contas públicas", "das reformas estruturais realizadas até 2015" e da "explosão do turismo". Dando o exemplo do aumento de impostos no setor dos combustíveis e em bens essenciais, Nuno Melo critica ainda o discurso "mediático" do Governo, que diz contrastar com a "sua ação política da realidade que nos vai penalizando".

Já Matos Rosa acredita que "Portugal podia e devia estar melhor", apontando também "a austeridade escondida e disfarçada que tem afetado áreas essenciais", como a saúde e a educação. Para o PSD, o PS "não sabe o que quer para Portugal" e não está disponível para a "reivenção" que o chefe de Estado pediu para 2018.

Para os partidos à esquerda, no entanto, o ano de 2017 é pintado com outras cores. O PEV vê o discurso do Presidente da República como um reconhecimento de que as políticas do atual Governo "têm dado bons resultados na melhoria das condições de vida das pessoas e no crescimento económico".

Dias Coelho, do PCP, sublinha "o caminho que tem sido seguido na reposição de direitos, de rendimentos, a necessidade de dar resposta aos problemas, designadamente do emprego, do aumento de salários, da produção nacional, mas também das políticas sociais, no que diz respeito à saúde, à educação, à segurança social, à justiça".

Já Marisa Matias considera que, mais do que falar em "reinvenção" para 2018, como disse Marcelo, deve falar-se "em consolidação do caminho económico e social que está a ser feito, mas que falta ainda chegar a tanta gente". "Estamos num país de salários baixos, de pensões baixas, em que é preciso investir nos serviços públicos", destaca. "Um país com muita precariedade, muita pobreza, muita desigualdade."