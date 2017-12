Marcelo Rebelo de Sousa está “óptimo” e deverá ter alta daqui a “um ou dois dias”

A operação a uma hérnia umbilical a que Marcelo Rebelo de Sousa foi submetido esta quinta-feira correu bem. O Presidente da República deverá ter alta daqui a “um ou dois dias”, informou Eduardo Barroso, director do Serviço de Cirurgia Geral e Transplantação do Hospital Curry Cabral (HCC), onde Marcelo foi operado. “Se ele quiser ir para casa mais cedo, eu vou vê-lo a casa”. De acordo com o médico, tratou-se um de procedimento “simples”, “tão simples que até os médicos mais novos fazem”. O “estado de espírito do Presidente é ótimo”, acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa foi internado na tarde desta quinta-feira para ser operado a uma hérnia umbilical (aqui explicamos que tipo de hérnia é esta e as suas complicações). A intervenção cirúrgica estava marcada para o começo do próximo mês - dia 4 de janeiro - mas como a hérnia encarcerou, os médicos decidiram antecipar a operação.

A Presidência da República informou, em nota publicada no seu site, que a agenda do chefe de Estado foi cancelada, “incluindo as deslocações previstas para 31 de dezembro e 1 de janeiro, à área da tragédia de outubro”.