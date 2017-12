Já terminou a operação a Marcelo que estava prevista para janeiro

A operação de Marcelo Rebelo de Sousa a uma hérnia umbilical já terminou. O Presidente foi internado na tarde desta quinta-feira no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Em breve será emitido um boletim clínico, informou a Presidência da República.

A intervenção cirúrgica estava marcada para o começo do próximo mês, mas como a hérnia encarcerou, os médicos decidiram antecipar a operação. Assim sendo, a agenda do chefe de Estado foi cancelada, “incluindo as deslocações previstas para 31 de dezembro e 1 de janeiro, à área da tragédia de outubro”.

A NOTA DA PRESIDÊNCIA NA ÍNTEGRA

“O Presidente da República foi esta tarde internado no Hospital Curry Cabral para ser operado a uma hérnia umbilical.

Esta operação estava há muito prevista para o início de janeiro, mas os médicos assistentes decidiram antecipá-la, por ter encarcerado.

O Chefe do Estado cancelou, por isso, toda a agenda de hoje, bem como as dos próximos dias, incluindo as deslocações previstas para 31 de dezembro e 1 de janeiro, à área da tragédia de outubro.



Será ainda hoje emitido um boletim clínico ”