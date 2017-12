Governo escolhe Nicolau Santos para Presidente do Conselho de Administração da Lusa

Até recentemente diretor-adjunto do Expresso e ex-diretor do “Público” e “Diário Económico”, Nicolau Santos irá substituir Teresa Marques no cargo

O Governo vai nomear Nicolau Santos presidente do Conselho de Administração da agência Lusa, substituindo Teresa Marques no cargo, disse o gabinete do Ministério da Cultura.O jornalista foi até recentemente diretor-adjunto do Expresso, onde esteve quase 20 anos. Nicolau Santos dirigiu ainda o jornal “Público” e o “Diário Económico”. A nova administração da Lusa deverá tomar posse no início da primavera de 2018. Esta quinta-feira, o “Público” avançava que os ex-ministros da Cultura socialistas João Soares e Gabriela Canavilhas eram os nomes mais falados para a futura administração da agência Lusa. Numa missiva enviada aos trabalhadores da agência de comunicação, a atual presidente da Lusa, Teresa Marques, comunicou na quarta-feira que será nomeada numa nova administração na próxima assembleia geral e que continuará em funções até lá, dando também a entender que o Governo já não conta com ela para um novo mandato. A gestora, na mesma carta, lamentou ainda o adiamento sucessivo, desde 2015, da estratégia de crescimento da agência e os entraves financeiros do Governo.