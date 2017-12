Ferreira Leite: “Só a falta de jeito ou de sensatez, o medo ou falta de coragem explica a atitude dos deputados”

Manuela Ferreira Leite criticiou a atitude dos deputados em relação às alterações à lei do financiamento dos partidos. “Só a falta de jeito ou de sensatez, o medo ou a falta de coragem explica a atitude dos deputados no que toca a não assumir quais os aspectos que têm de ser alterados e discutidos” na lei do financiamento.

Na opinião da antiga líder do PSD, a forma como foi feita a aprovação das alterações à lei - em segredo, como se “quisessem passar pelos pingos da chuva” e na altura do Natal - mostra que os deputados “não têm coragem para enfrentar as pessoas”. “O facto de os deputados não assumirem o que aprovaram é absolutamente bizarro”, disse Ferreira Leite, classificando esta polémica como “séria, não pelo conteúdo, mas pelo significado”, que é “gravíssimo”. “São os próprios partidos políticos que assumem a alergia que as pessoas lhes têm e fazem o jogo da desaprovação da classe política”.

Ferreira Leite criticou ainda a atitude do Bloco de Esquerda neste assunto - “aprovaram a lei e agora dizem desaprová-la - e considerou que o CDS “tem a obrigação de devolver todo o IVA ao Estado”, uma vez que votou contra. Quanto à possibilidade de o Presidente da República vetar o diploma, a ex-líder do PSD diz não ficar “surpreendida” se Marcelo decidir mesmo fazê-lo.

Outro assunto que esteve em discussão no seu espaço habitual de comentário na TVI 24 foi a descida do défice para “um valor que faz com que ninguém nos possa acusar de falta de rigor orçamental”. Manuela Ferreira Leite considera que, resolvida esta questão, é tempo de discutir e negociar outros passos. “Talvez haja agora espaço para diminuir os impostos ou aumentar a despesa na saúde”, sugeriu a ex-líder do PSD, admitindo no entanto ter algumas reservas em relação a isso. “A coligação de esquerda nunca irá aceitar a redução dos impostos das empresas, que seria absolutamente vital. Nesse aspecto, é negativa a coligação. Se não avançam, significa então que vamos recuar”.