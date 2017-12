Subvenção pública aumenta porque está ligada diretamente ao aumento do Indexante de Apoios Sociais (IAS). Com valor congelado desde 2009, o valor máximo de subvenção pode aumentar pela primeira vez em 2018 porque o IAS vai ultrapassar os 426 euros

Os partidos vão receber mais dinheiro do Estado em 2018. A subvenção pública aumenta porque esta está ligada diretamente ao aumento do Indexante de Apoios Sociais (IAS). Com valor congelado desde 2009, o valor máximo de subvenção poderá aumentar pela primeira vez em 2018 porque o IAS vai ultrapassar os 426 euros.

De acordo com a alteração feita há nove anos, só haveria aumento da subvenção estatal no momento em que o IAS ultrapassasse o valor do salário mínimo nacional fixado para o ano de 2008 (que era 426 euros). O aumento da subvenção só pode ocorrer "no ano em que o montante do indexante de apoios sociais, criado pela Lei n.º 53-B/2006, de 29 de Dezembro, atinja o valor da retribuição mínima mensal garantida fixada para o ano de 2008". Esta norma foi sucessivamente renovada.

Ora, o Orçamento para 2018, ao prever que o IAS seja atualizado de acordo com a inflação, faz com que possa passar dos atuais 421,32 euros para 428,90 euros. Assim sendo, terá por arrastamento o efeito de aumentar as subvenções do Estado aos partidos pela primeira vez em nove anos.

Segundo a lei de financiamento dos partidos, a subvenção é de valor total equivalente a 20 000 vezes o valor do IAS para as eleições para a Assembleia da República (pode passar para 8,56 milhões de euros em vez de 8,42 milhões), a 10 000 vezes o valor do IAS para as eleições para a Presidência da República e para o Parlamento Europeu (4,28 milhões de euros), 4000 vezes o valor do IAS para as eleições para as Assembleias Legislativas Regionais (1,7 milhões de euros). Aumentará também o limite máximo do donativo feito por pessoas singulares que é de 25 vezes o valor do IAS.