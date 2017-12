PCP diz que lei atual de financiamento partidário é “absurda” e que a nova é “insuficiente”

Horas depois de terem assinado um comunicado conjunto com PSD, PS e PEV, os comunistas enviaram um novo documento porque o PCP é “um partido com identidade própria”

“Lei absurda, antidemocrática e inconstitucional”, assim se refere o PCP à atual lei do financiamento partidário. Em comunicado enviado às redações, os comunistas dizem, por outro lado, que as alterações agora no centro da polémica são “insuficientes”.

“O PCP é um partido com identidade própria, não é nem será um departamento do Estado ou uma sucursal política dos grupos económicos e financeiros. A posição do PCP de consenso para a alteração desta lei absurda, antidemocrática e inconstitucional, como agora, 14 anos após a sua aprovação, é reconhecido, verifica-se face ao pronunciamento do Tribunal Constitucional e a melhorias introduzidas, apesar de insuficientes”, lê-se na nota.

Os comunistas pronunciam-se a solo sobre a lei algumas horas depois de terem assinado uma nota em parceria com PSD, PS e PEV e na qual confirmavam a a aprovação da lei e garantiam que esta não aumenta os gastos públicos.

O PCP recorda ainda que a lei do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais foi “aprovada em 2003 por PS, PSD e CDS” e “teve e tem” a oposição do PCP. “Mesmo as soluções propostas pelo Tribunal Constitucional e que ficaram plasmadas nas alterações consensualizadas não são as nossas soluções, nomeadamente no que se refere às competências próprias que são atribuídas à Entidade das Contas”, sustentam.

Trata-se, do ponto de vista do PCP, de uma legislação que “impõe limitações à liberdade de atuação dos partidos e confunde fiscalização com ingerência”, acrescentando que continua a “limitar a autonomia de financiamento” dos partidos face ao Estado e às entidades públicas.

Em relação à devolução de IVA, o PCP defende que as alterações agora propostas visam “pôr fim à discricionariedade de interpretações que tem existido por parte da Autoridade Tributária, ao mesmo tempo que se mantém o pagamento para tudo o que não tem a ver com atividade política”.

A nova lei do financiamento partidário, aprovada no Parlamento a 21 de dezembro, foi preparada durante nove meses num jogo de sombras e às escondidas, não restou nenhuma ata, nenhum documento oficial, revela o “Público” esta terça-feira.

A lei aprovada na semana passada no Parlamento introduz três grandes mudanças. Uma foi sugerida pelo próprio presidente do Tribunal Constitucional: atribuir à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos “a investigação das irregularidades e ilegalidades” e a eventual aplicação das coimas, com possibilidade de recurso para o Tribunal Constitucional.

A segunda foi pôr fim ao limite que existia para a obtenção de receitas através de iniciativas de angariação de fundos. Na lei atual, estas receitas “não podem exceder anualmente, por partido, 1500 vezes o valor do IAS” (Indexante de Apoios Sociais).

A terceira foi permitir que os partidos sejam reembolsados do valor do IVA em despesas de forma genérica. A atual lei previa apenas de forma explícita esse reembolso nas despesas correntes dos partidos e não era claro sobre as campanhas eleitorais. Mas era aqui que residia o imbróglio.