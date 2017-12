Marcelo lembra que Costa e deputados podem pedir fiscalização da lei de financiamento dos partidos

Marcelo Rebelo de Sousa quer recordar aos partidos que o primeiro-ministro e os deputados têm "o direito" de pedir a fiscalização preventiva da lei do financiamento dos partidos, que foi alterada na semana passada para estabelecer a isenção de IVA para os partidos e acabar com os tectos máximos para doações (embora os limites para doações individuais se mantenham).

Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo lembra que sobre esta lei o presidente só se poderá pronunciar oito dias depois da sua receção, ou seja, a 30 de dezembro, uma vez que a lei foi votada no Parlamento no dia 21 e chegou ao Palácio de Belém na sexta-feira, 22.

"Durante este período de oito dias e após a notificação pelo Presidente da Assembleia da República, têm o Primeiro-Ministro e um quinto dos Deputados em funções, o direito de requerer a fiscalização preventiva da constitucionalidade do decreto", frisa a mesma nota. Recorde-se que os centristas já vieram esta manhã, em conferência de imprensa, pedir a Marcelo que vete o diploma, que foi aprovado na Assembleia por todos os partidos menos CDS e PAN.