Costa não vai pedir fiscalização preventiva da lei do financiamento partidário

O primeiro-ministro não vai intervir e vai esperar pela decisão de Marcelo Rebelo de Sousa

António Costa não vai pedir a fiscalização preventiva à lei do financiamento dos partidos. Em resposta ao Expresso, fonte do gabinete do primeiro-ministro assegurou que o chefe de Governo não se envolverá pois o diploma foi aprovado numa “maioria expressa”.

Costa não vai intervir no processo e aguradar pela decisão de Marcelo Rebelo de Sousa.

A lei aprovada na semana passada no Parlamento introduz três grandes mudanças. Uma foi sugerida pelo próprio presidente do Tribunal Constitucional: atribuir à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos “a investigação das irregularidades e ilegalidades” e a eventual aplicação das coimas, com possibilidade de recurso para o Tribunal Constitucional.

A segunda foi pôr fim ao limite que existia para a obtenção de receitas através de iniciativas de angariação de fundos. Na lei atual, estas receitas “não podem exceder anualmente, por partido, 1500 vezes o valor do IAS” (Indexante de Apoios Sociais).

A terceira foi permitir que os partidos sejam reembolsados do valor do IVA em despesas de forma genérica. A atual lei previa apenas de forma explícita esse reembolso nas despesas correntes dos partidos e não era claro sobre as campanhas eleitorais. Mas era aqui que residia o imbróglio.

em desenvolvimento