Bloco diz que aprovou alterações à lei de financiamento para “garantir que os partidos não ficavam sem fiscalização”

Embora o diploma não espelhe totalmente as posições do Bloco de Esquerda, o partido aprovou-o para permitir que medidas que apertam o controlo e fiscalização do financiamento dos partidos pudessem avançar. A explicação é dada pelos bloquistas, em comunicado, a propósito da polémica gerada pelas alterações à lei de financiamento dos partidos, que incluem a isenção do IVA e o fim do teto para doações (embora se mantenham os limites para cada doação, a nível individual).

Na nota enviada à imprensa, o Bloco justifica que queria aprovar as alterações que foram inicialmente sugeridas pelo Tribunal Constitucional, no sentido de apertar a fiscalização. Entretanto, surgiram - os partidos não esclareceram ainda de quem partiram as iniciativas - as propostas relativas ao IVA e às doações no seio do grupo de trabalho dedicado ao assunto, e para não quebrar o consenso, "o voto do Bloco foi a forma de garantir que os partidos não ficavam, por incapacidade de acordo, sem fiscalização".

No entanto, os bloquistas dizem que a lei ainda pode ser melhorada. E aproveitam para recordar que se mantêm "os cortes nas subvenções partidárias já anteriormente decididas e votadas pelo Bloco de Esquerda" e que "os donativos individuais continuam limitados anualmente a 25 vezes o valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais) por doador".

O partido congratula-se ainda por, no diploma aprovado antes do Natal na Assembleia, ser "clarificada a forma de utilização de espaços e salas públicas, garantindo regras de igualdade no tratamento de candidaturas". No entanto, no que toca ao IVA, os bloquistas garantem que a decisão tomada - a isenção para todas as atividades - "não espelha a posição de fundo do BE sobre esta matéria", porque essa devolução do imposto pode ser discriminatória para candidaturas independentes sem os mesmos benefícios.

O partido respondeu ainda às acusações sobre um processo pouco transparente, à porta fechada e sem atas disponíveis, assegurando que o processo "seguiu o curso normal na Assembleia da República" com a constituição de um grupo de trabalho que colaborou com o TC. E assegura que não quer colaborar em estratégias para a "incapacidade de fiscalização da atividade e das contas partidárias", aguardando agora a avaliação de Marcelo - a quem o CDS pediu esta manhã um veto ao diploma.

No Parlamento, no dia 21 de dezembro, PS, PSD, PCP e BE estiveram de acordo para aprovar a lei. CDS e PAN mostraram-se contra, votando desfavoravelmente todo o diploma. A origem das alterações teve inicialmente a ver com sugestões do TC que diziam respeito apenas ao controlo e fiscalização do financiamento dos partidos.