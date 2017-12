Ministra do Mar afasta Finanças

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, afastou as Finanças — mais concretamente a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP) — da renegociação dos contratos de concessão dos portos de Leixões, Aveiro, Lisboa e Setúbal. A decisão reverte uma ordem do anterior secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Monteiro, datada de 2014.

Em março desse ano, o então governante determinava a “constituição”, relativamente aos quatro portos, de “uma comissão para a renegociação dos contratos de concessão de terminais portuários” no âmbito da UTAP, uma entidade sob tutela das Finanças que acompanha processos de Parcerias Público-Privadas (as PPP). Tudo no contexto das reformas que o Governo queria pôr em marcha para “aumentar a eficiência” do sector marítimo-portuário, reduzir custos e aumentar a competitividade das empresas e exportações nacionais. No mesmo despacho, Sérgio Monteiro argumenta que a renegociação dos contratos servirá para garantir que “os contratos potenciam uma operação portuária mais eficiente” e que “os benefícios resultantes dos esforços feitos no mesmo sentido pelo Estado (...) se refletem efetivamente nos preços cobrados aos utilizadores dos portos”.

No entanto, dois anos e nove meses depois, a ministra decidiu revogar o despacho que cria estas comissões e determina a composição de cada uma delas, acabando com a participação das Finanças no processo, no qual continuam envolvidos o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (sob tutela do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas), a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (entidade reguladora do sector, que pode ou não vetar os contratos de concessão) e o Tribunal de Contas (que dá o visto).

Questionado pelo Expresso, o Ministério do Mar esclareceu apenas que o decreto-lei 111/2012, de 23 de maio, que criou a UTAP, “não se aplica ao regime de renegociação dos contratos de concessão de terminais portuários, excluindo-se por isso do seu âmbito de aplicação as administrações portuárias” e que o despacho Ministra do Mar, publicado este mês em “Diário da República”, “vem assim clarificar que este tipo de renegociações não se encontram sujeitas ao regime jurídico das Parcerias Público-Privadas”. O Ministério das Finanças, contactado pelo Expresso, não quis comentar o despacho de Ana Paula Vitorino remetendo qualquer explicação para o Ministério do Mar.

O decreto-lei de 2012, porém, estabelece como exceções de forma taxativa as parcerias que “envolvam, cumulativamente, em termos previsionais, para a duração de toda a parceria, um encargo bruto para o setor público inferior a 10 milhões de euros e um investimento inferior a 25 milhões de euros” e “as concessões de sistemas multimunicipais de abastecimento de água para consumo humano, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos”. Um dos objetivos deste diploma era “tornar mais transparentes os processos relativos a PPP”, nomeadamente, através da divulgação pública dos vários documentos.

A revogação de Ana Paula Vitorino acontece numa altura em que o Governo se encontra a negociar a concessão do terminal do Barreiro e se prepara para fazer o “aproveitamento” do terminal de Alcântara.