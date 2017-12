Costa define “melhor emprego” como prioridade para 2018 e promete não esquecer vítimas dos incêndios

Incêndios, economia e emprego. Foram estes os tópicos abordados por António Costa na sua tradicional mensagem de Natal, divulgada ao país na noite desta segunda-feira. O primeiro-ministro começou por lembrar as vítimas dos fogos que “enlutaram famílias e devastaram uma grande parte do nosso território” e prometeu não esquecer “nunca a dor e o sofrimento das pessoas, nem o nível de destruição desta catástrofe”.

Descrevendo os incêndios que devastaram o país este ano como “uma tragédia não só para as famílias, populações e terras fustigadas pelo fogo”, mas também “para todo o país”, Costa prometeu ainda não esquecer a “coragem, o altruísmo, a entreajuda” e a “enorme onda de solidariedade que cresceu em todo o País” e mobilizou todos. “Não esqueceremos a vontade de não desistir, de não abandonar, de reconstruir o que foi destruído, de fazer renascer o que foi devastado”, afirmou, referindo os gestos de solidariedade que testemunhou em alguns concelhos que foram atingidos pelo fogo e que visitou. “É tempo de dar nova vida ao que o fogo consumiu”, “de reerguer as casas destruídas” e de “devolver a esperança às populações”, afirmou o primeiro-ministro, que se comprometeu a “acompanhar esse esforço”, um esforço que é sobretudo de “prevenção” e combate aos fogos, mas também ao nível da “revitalização do interior e o reordenamento da floresta”.

António dedicou a segunda parte da sua mensagem à economia do país. Lembrou o seu compromisso assumido há precisamente dois anos de alcançar “mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade”, e congratulou-se com os resultados alcançados em 2017, ano em que o crescimento será “o maior desde o início do século”. “As empresas já criaram 242 mil novos postos de trabalho, a pobreza e a desigualdade diminuíram e o país cumpriu as metas orçamentais, registando o défice mais baixo da nossa democracia, assegurando a saída do Procedimento por Défices Excessivos”.

Conquistas, continuou António Costa, que mereceram já “o reconhecimento internacional, permitiram diminuir o peso da dívida e reduzir custos, libertando recursos que podem ser investidos responsavelmente na melhoria do sistema de ensino, do serviço nacional de saúde e na modernização do país”. Também a descida das taxas de juro, afirmou o primeiro-ministro, “mostra que estamos a percorrer um caminho sólido e sustentável”. “Libertámo-nos da austeridade e conquistámos a credibilidade”, assegurou.

António Costa definiu ainda o emprego - “melhor emprego, com salários mais justos e oportunidades de realização profissional” e “não apenas mais emprego” - como a prioridade do Governo para 2018. Referiu-se em concreto aos jovens, que não devem ver o seu “futuro adiado”, mas antes ter “um futuro alicerçado em boas oportunidades de formação e de emprego qualificado, e de habitação acessível”. Para o primeiro-ministro, só com emprego de qualidade Portugal poderá ter um “crescimento sustentável” e preparar-se para “agarrar as oportunidades que o futuro traz e para enfrentar os desafios tão complexos do século XXI, como as alterações climáticas, a construção da sociedade digital ou o declínio demográfico”.

Tal como nos dois anos anteriores, António Costa deixou palavras de “especial carinho” às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, de “louvor e reconhecimento” aos militares das Forças Armadas e aos elementos das forças de segurança que se encontram em missões de paz, assim como palavras de “gratidão aos que se encontram a trabalhar” este Natal.