Marcelo promulga Orçamento mas faz quatro avisos

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esta sexta-feira o Orçamento do Estado para 2018, sublinhando que “não suscita questões e constitucionalidade que determinem a sua fiscalização preventiva”. No entanto, deixou quatro avisos sobre o documento.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, o chefe de Estado considera ainda que o diploma aprovado com votos a favor de PS, BE, PCP, PEV e PAN no dia 27 de novembro “traduz um compromisso, exprimindo uma clara maioria parlamentar”, “insere-se numa linha correta” de controlo orçamental e representa um mais um “sinal no domínio da estabilidade política e institucional”.

Contudo, Marcelo Rebelo de Sousa “sublinha que o limite de endividamento público previsto no artigo 141º não pode ser ultrapassado pela execução orçamental, a menos que a Assembleia da República venha a alterá-lo, de acordo com a Constituição da República Portuguesa e com a lei”.

O chefe de Estado adverte também que a evolução da economia europeia e mundial “pode não ser tão favorável” no próximo ano e que a existência de eleições em 2019 “não deve significar a cedência a eleitoralismos”.

“O debate em torno das despesas de funcionamento do Estado não pode deixar de atender à igualdade de situações, sensatez orçamental e liberdade de escolha nas eleições parlamentares que definirão o Governo na próxima legislatura, em domínio em que não é aconselhável haver mudanças todos os quatro anos”, pode ler-se na mesma nota.

Alerta ainda que “a necessidade de garantir duradouramente crescimento e emprego, e redução das desigualdades sociais, deve apontar para o papel crucial do investimento interno e externo, que o mesmo é dizer para o incentivo ao determinante tecido empresarial, em particular, às micro, pequenas e médias empresas, assim como para a prudência do sistema financeiro, nomeadamente quanto ao crédito imobiliário e ao consumo.”

Esta é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa divulgou uma nota escrita sobre o Orçamento no site da Presidência da República. Nas outras vezes, o Presidente da República fez curtas comunicações ao país, a partir do Palácio de Belém, quando promulgou os Orçamentos do Estado para 2016 e para 2017, em 28 de março e 21 de dezembro do ano passado, a explicar as razões da sua decisão e a deixar alguns avisos.