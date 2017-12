Catalunha: Cristas defende solução no “cumprimento estrito” da Constituição espanhola

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, expressou esta sexta-feira um “sentimento misto” relativamente ao resultado das eleições na Catalunha, sublinhando a importância de ser encontrada “uma solução” no “cumprimento estrito” da Constituição espanhola.

A líder centrista disse ter recebido o resultado das eleições na Catalunha, realizadas na quinta-feira, com “um sentimento misto”, sublinhando “o bom resultado de um partido constitucionalista, que é o Ciudadanos [Cidadãos]”, mas com “uma situação de impasse que se pode manter”.

“É importante que haja um cumprimento estrito da Constituição, da lei e que, com diálogo, com espírito construtivo, com exercício da democracia, possam chegar a uma solução”, defendeu.

Assunção Cristas considerou que “Portugal deve acompanhar com muita atenção” a situação na Catalunha.

“Do lado do CDS acompanhamos com muita atenção todos os desenvolvimentos da Catalunha, porque influenciam-nos bem mais do que aquilo que poderemos imaginar”, disse.

Os partidos que defendem a independência da Catalunha obtiveram uma maioria absoluta no parlamento catalão, com 70 dos 135 lugares do parlamento local, e prometem manter o desafio secessionista a Madrid. O número sobe para 78 lugares se forem contabilizados os defensores de um novo referendo legal (partidos independentistas mais CatComú-Podem).

No entanto, o partido vencedor das eleições foi o Cidadãos, mas a cabeça de lista, Inés Arrimadas, admitiu que não poderá ser chefe do governo regional, considerando a “lei injusta” que “dá mais lugares a quem tem menos votos” na rua.

As eleições foram convocadas pelo chefe do Governo espanhol, no final de outubro, no mesmo dia em que decidiu dissolver o parlamento da Catalunha e destituir o executivo regional presidido por Carles Puigdemont por ter declarado unilateralmente a independência da região.