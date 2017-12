Rio disponível para terceiro debate na Antena 1/TSF, Santana aceitou convite da SIC/Expresso/RR

A candidatura de Rui Rio informou esta quinta-feira estar disponível para um debate radiofónico com Santana Lopes, para o qual foi convidado pela Antena1 e TSF, além de dois debates televisivos na RTP e TVI.

Contactada pela Lusa, fonte da candidatura de Santana Lopes disse que este convite das duas rádios ainda está em aberto, já tendo sido aceites os debates televisivos na RTP, a 4 de janeiro, na TVI — que chegou a estar marcado para o dia 28 de dezembro mas está a ser reagendado por falta de consenso com a outra candidatura — e um outro debate organizado em conjunto pela SIC, Rádio Renascença e jornal Expresso, para 9 de janeiro.

Esta quinta-feira, em comunicado, a candidatura do antigo presidente da Câmara Municipal do Porto relembra que, em 13 de dezembro, tinha emitido uma outra nota "a colocar um ponto final no tema dos debates" e no qual dava como aceites os dois frente-a-frente que consideram terem sido acordados, um na RTP e outro na TVI.

No entanto, depois de receber um convite concreto das rádios Antena 1 e TSF, que alegavam que não era justo que os debates se restringissem apenas às televisões, Rui Rio entendeu "este argumento como válido".

"A candidatura de Rui Rio considera sensato participar neste terceiro frente-a-frente, e, assim, possibilitar a realização de um debate nas estações de rádio", refere o comunicado.

A candidatura de Rui Rio apela, no comunicado, que a marcação dos frente a frente ainda sem data — referindo-se ao da TVI e a este conjunto Antena1/TSF — seja rapidamente calendarizada, "de molde a ser facilmente acomodada às agendas de campanha, ao período de festas que estamos a atravessar e ao local da sua realização, se no Porto ou em Lisboa".

O comunicado da candidatura de Rui Rio nunca refere qualquer convite para um debate SIC/Expresso/Renascença, nem foi possível, até agora, obter uma posição sobre o mesmo.