Deputados aprovam audição urgente dos trabalhadores e administração dos CTT

Os deputados da comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social aprovaram esta quarta-feira por unanimidade a audição urgente dos representantes dos trabalhadores e da administração dos CTT – Correios de Portugal.

O requerimento para a audição foi feito pelo Partido Socialista (PS) e aprovado esta quarta-feira por todos os grupos parlamentares, havendo a possibilidade de uma das audições –aos representantes dos trabalhadores – acontecer já esta quinta –feira, 21 de dezembro.

A audição será em específico sobre a situação laboral nos CTT, perante o anúncio de saída de cerca de 800 trabalhadores em três anos, no âmbito do plano de reestruturação da empresa.

Para o PS, o anúncio "é manifestamente contraditório com a necessidade de reforçar a estrutura dos CTT, para prestar o serviço público que está contratualizado com o Estado", disse o deputado, segundo o qual os CTT "prestam mal o serviço público".

A aprovação aconteceu pouco antes do início do último debate quinzenal deste ano - que tem início hoje às 15h – estando a abertura a cargo do BE, que vai levar ao Parlamento a "situação preocupante dos CTT".

Em antecipação à agência Lusa, fonte oficial do BE justificou que "à degradação do serviço prestado junta-se agora o anúncio de encerramento de lojas e balcões, venda de património e despedimento de 1000 trabalhadores até 2020 sem que se conheça o instrumento legal que a empresa pretende utilizar para o efeito".