Costa sobre a Raríssimas: “Estamos de consciência totalmente tranquila”

Dois dias depois da audição de Vieira da Silva no Parlamento, o líder parlamentar do PSD voltou a questionar a atuação do ministro da Solidariedade e da Segurança Social durante o debate quinzenal desta tarde com o primeiro-ministro. Hugo Soares acusou Vieira da Silva de ter violado o código de conduta do Governo, porque tomou medidas sobre a associação enquanto ministro da Segurança Social.

“Violou o código de conduta que o seu Governo aprovou?”, questionou o deputado social-democrata ao primeiro-ministro, acrescentando que “já não é só palavra dada que não é honrada, agora também é a letra de lei que não é cumprida”.

Em resposta, António Costa reafirmou que o ministro não violou nenhum código de conduta. “O que posso dizer é que eu e o senhor ministro Vieira da Silva estamos de consciência totalmente tranquila relativamente a esta matéria. Se o senhor deputado tem alguma acusação direta a formalizar sobre o ministro, tenha hombridade de fazer a acusação”, concluiu.