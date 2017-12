Costa recusa “regateio social” com “empresas que queiram viver à custa de baixos salários”

A falta de acordo com os patrões na concertação social em torno do aumento do salário mínimo nacional para os 580 euros entrou esta noite no menu do jantar de Natal do grupo parlamentar do PS. E foi servida por António Costa, com um aviso bem claro. "Quando querem regatear o aumento do salário mínimo nacional, é preciso dizer que não fazemos regateio social. O país de baixos salários não é o país que queremos construir", disse.

Num discurso onde fez um resumo do ano político de um país que teve "bons resultados na economia" mas foi "abalado por duas catástrofes" resultantes dos grandes incêndios de junho e outubro, Costa sublinhou também que a baixa do desemprego e a conquista de "melhor emprego" são duas marcas que o Governo que reforçar nos próximos anos. Nomeadamente com maior qualificação dos jovens e melhores condições para fixá-los num país que "devolveu esperança" aos portugueses.

Mas, para isso, "as empresas não podem ter a ilusão de que podem atrair e fixar a nova geração se não oferecerem melhores condições". "Se os jovens acharem que é partindo que têm melhor qualidade de vida, as empresas não vão conseguir ser competitivas", completou.

Depois de expor a ideia de que o "o país de baixos salarios nao é o país que queremos construir", Costa refutou as críticas dos que "dizem que nao fazemos um Orçamento do Estado amigo das empresas porque não baixa o IRC".

"Um Orçamento amigo das empresas é o que apoia a fazer os investimentos para se modernizarem, para inovarem, melhorarem os recursos humanos, a formação, para serem mais produtivas e serem mais competitivas na economia global", contrapôs. Ou seja, "para que possam ser empresas do sec XXI e não empresas que queiram viver à custa de baixos salários".

A resposta à tragédia dos incêndios

Sobre as tragédias dos incêndios, Costa reiterou a tónica na necessidade de "responder nos diferentes tempos que a resposta exige". E depois do "tempo da emergência" será necessário "resolver os problemas estruturais". O que implicará "um conjunto de desafios" ao nível da "melhoria do sistema de prevenção e combate a incêndios", aproveitando o "notável contributo" da Comissão Técnica e Independente constituída pela Assembleia da República.

A esse propósito, de resto, Costa disse "lamentar que aqueles que tiveram a boa ideia da Comissão Técnica Independente" - ou seja, o PSD - "tenham sido os que se afastaram do consenso nacional de esse relatório que fosse a base e o cimento da reforma na prevenção e combate aos incêndios".

Minutos antes, no primeiro discurso da noite, o presidente e líder parlamentar do PS, Carlos César, tinha também criticado os que "de forma insensível e imoral, embusteira ou incivil, entenderam que acontecimentos como os incêndios podiam ser objeto de aproveitamento político partidário". E deixou um apelo aos deputados. "Não devemos responder a isso porque não temos de nos defender disso. As vítimas precisam do nosso esforço no sentido da adoção de medidas para que os riscos sejam minorados", defendeu César.

Quanto ao futuro imediato, Costa defendeu que o país tem "boas razões para olhar para 2018 com a consciência de que será um ano de grande exigência" para concretizar a reforma "do sistema de segurança e combate a incêndios", a "reforma da floresta" e "investir na revitalização do interior".

Mas será também um ano para "continuar políticas que têm dado bons resultados". Nomeadamente na continuação da "redução da taxa de desemprego", na manutenção das "metas de crescimento", na "poberza que ainda está por erradicar", em "finaças públicas mais sólidas" e "ainda melhores financas e menos dinheiro ao serviço da dívida para termos mais dinheiro na saúde, educação, segurança social e melhoria de qualidade de vida dos idosos". "Temos de poupar onde podemos poupar para servir mais e melhor os portugueses", concluiu.