Tribunal Constitucional chumba Taxa de Proteção Civil de Lisboa

O Tribunal Constitucional chumbou a Taxa Municipal de Proteção Civil de Lisboa, disse esta terça-feira à Lusa fonte oficial do município. A Câmara de Lisboa agendou para as 14h uma conferência de imprensa nos Paços do Concelho sobre o assunto, com a presença do presidente da autarquia, Fernando Medina. No dia 14, a Câmara Municipal de Lisboa chumbou três propostas apresentadas por PSD, CDS e PCP no sentido de revogar a Taxa Municipal de Proteção Civil, que a oposição considera inconstitucional.