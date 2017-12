Santana admite que Governo e Banco de Portugal pediram à Santa Casa para entrar no capital do Montepio Geral

Pedro Santana Lopes, candidato à liderança do PSD, admitiu esta terça-feira que tanto o Governo como o Banco de Portugal sugeriram a possibilidade de a Santa Casa entrar no capital do Montepio Geral. Segundo o ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia, “as duas entidade assumiram ver com bons olhos essa possibilidade, tendo declarado sempre que respeitavam a esfera da autonomia da SCML [Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]”.

Santana Lopes respondia assim às declarações de José Miguel Júdice na TVI, o qual afirmou que Governo e o Banco de Portugal “fizeram uma pressão enorme sobre a Santa Casa para que a Santa Casa entrasse no Montepio” e que Santana Lopes não foi capaz de dizer que não, razão que o levou a ordenar uma auditoria.

Em conunicado enviado esta terça-feira às redações, o candidato à liderança do PSD esclarece ainda que, perante a decisão solicitada, entendeu pedir uma auditoria à situação tanto da Caixa Económica, como da Associação Mutualista. Auditoria essa que, até à data em que cessou funções como provedor, a auditoria “entregue a uma instituição financeira ainda não tinha chegado, pelo que o processo não teve desenvolvimento”.