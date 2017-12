Salário mínimo sobe para €580 sem acordo

Em janeiro haverá aumento para €580, mas a decisão é tomada pelo Governo sem acordo dos parceiros sociais. “Eram propostas impossíveis de satisfazer”, disse Veira da Silva sobre as propostas dos patrões

Salário mínimo vai aumentar em janeiro para €580. A decisão foi tomada esta terça-feira em sede de Concertação Social, mas não resulta de um acordo entre o Governo e os parceiros.

“Eram propostas impossíveis de satisfazer”, disse Veira da Silva sobre as propostas dos patrões, à saída da reunião.

Esta terça-feira, o Governo e os parceiros sociais discutiram o valor do salário mínimo para 2018. Na última reunião de Concertação Social, no dia 5, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, apresentou aos parceiros sociais uma proposta de 580 euros para o salário mínimo e disse que era “muito provável” que fosse esse o valor final. Os patrões

De acordo com o mais recente relatório de acompanhamento do acordo sobre a remuneração mínima, cerca de 728 mil trabalhadores portugueses recebiam, no primeiro semestre, o salário mínimo nacional, que está atualmente fixado nos €557.

