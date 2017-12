Pacheco Pereira diz que caso Raríssimas está a dar lugar a um processo de “overkill”

Pacheco Pereira considerou que o caso Raríssimas “abriu uma caixa” que está a dar lugar a um processo de “overkill” e a “alimentar a vingança, a generalização”.

“Quando alguém está na mó de baixo toda a gente vai lá bater”, descreveu comentando esta quinta-feira à noite no programa da SIC Noticias “Quadratura do Círculo” o caso que tem estado a marcar a atualidade mediática.

A propósito do tipo de atuação da fundadora da Raríssimos, que passava pelo pagamento através da instituição de despesas pessoais, Pacheco Pereira efetuou uma comparação, frisando que “há muita gente nos partidos que não gasta um tostão”, nomeadamente em almoços e jantares.

O comentador elogiou a reportagem inicial da TVI, considerando mesmo que a apresentação de imagens gravadas de forma oculta se justificou – pois “em questões desta gravidade o interesse público é fundamental” -, mas pensa que o posterior acompanhamento do caso deu lugar à exploração do “populismo” e da “inveja social”.

Já Lobo Xavier considerou inaceitável a apresentação desse tipo de imagens captadas de forma clandestina, ao mesmo tempo que referiu que o caso lhe está a criar “uma certa náusea”, referindo que “começou-se a assistir na opinião pública a uma conceptualização ideológica”, nomeadamente com o PCP a defender a retirada do Estado destas áreas, quando “grande parte dos escândalos nacionais estão no Estado”.

O comentador do CDS-PP defendeu o papel das instituições de solidariedade social, particulares e da igreja, afirmando que foi graças a elas que “não se tenham assistido em Portugal a crises sociais profundíssimas”.

Também o socialista Jorge Coelho defendeu este tipo de instituições, afirmando que sem o seu contributo “10% do país teria uma vida completamente de abandono, sem o mínimo de condições”.