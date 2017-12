Incêndios. Marcelo enaltece “espírito nacional de entreajuda” e medidas tomadas pelo Governo

O Presidente da República assinalou esta sexta-feira a passagem de dois meses sobre os incêndios de outubro, numa nota em que enaltece "o espírito nacional de entreajuda e de reconstrução, e as medidas já tomadas pelo Governo".

No texto divulgado no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa expressa "um agradecimento sentido a todos os portugueses que dirigiram votos de pesar e palavras de solidariedade às vítimas dos incêndios de 15 e 16 de outubro".

O chefe de Estado agradece também "todas as significativas opiniões e sugestões" para o país ultrapassar, "em conjunto, este flagelo" dos incêndios, "louvando assim o espírito nacional de entreajuda e de reconstrução, e as medidas já tomadas pelo Governo, que muito têm contribuído para a recuperação das pessoas e comunidades atingidas por esta tragédia".

No dia 15 de outubro deflagraram mais de 500 incêndios, o maior número de fogos do ano, tendo as chamas atingido particularmente 27 concelhos da região Centro, sobretudo os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Leiria.

Na madrugada de 16 de outubro morreram 45 pessoas e cerca de 70 ficaram feridas devido às centenas de incêndios, que destruíram total ou parcialmente cerca de 800 habitações permanentes, quase 500 empresas e extensas áreas de floresta, estando ainda por apurar o valor global dos prejuízos, bem como o total da área ardida.